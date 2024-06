Champions, senza italiane crollano gli ascolti: -20% rispetto al 2022/23

Mediaset saluta la Champions League in chiaro con la migliore gara della stagione in termini di ascolti. La finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid è stata infatti seguita su Canale 5 da 5,7 milioni di spettatori, con uno share del 31,4%.

Si tratta della gara più vista nell’intera stagione 2023/24, superando i 5,4 milioni di Inter-Atletico Madrid in termini di spettatori e il 25% di share di Milan-PSG. Complessivamente, nella stagione 2023/24 le gare di Champions League in chiaro hanno fatto segnare una media di 4,2 milioni di spettatori con uno share medio del 20,5%.

Le gare più viste nel 2023/24 per spettatori

Le gare più viste nel 2023/24 per share

Numeri in netto calo rispetto alla passata stagione, in cui le prestazioni delle squadre italiane hanno avuto un grande impatto: la sfida Milan-Napoli ai quarti, il derby di Milano in semifinale e la finale tra l’Inter e il Manchester City avevano infatti portato ai numeri più alti dalla stagione 2017/18.

Il calo, così, è stato rilevante nella stagione 2023/24: -20% per quanto riguarda gli spettatori (passati da 5,2 a 4,2 milioni) e -18% per lo share (da 25% a 20,5%). Se gli spettatori hanno toccato il loro minimo addirittura dalla stagione 2015/16, lo share invece ha tenuto, risultando il più alto dal 2017/18.