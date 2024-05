Roma Milan in streaming gratis? Mentre si attende la fine della stagione per i club e l’inizio delle competizioni continentali delle nazionali, Milan e Roma chiuderanno il proprio 2023/24 con un’amichevole in Australia, esattamente nella città di Perth.

Le due società sono pronte a iniziare un nuovo capitolo. Da una parte i giallorossi hanno già individuato in Daniele De Rossi l’uomo giusto per provare finalmente a portare la squadra in Champions League, dopo aver visto sfumare la possibilità quest’anno anche tramite il sesto posto. Dall’altra, i rossoneri non hanno ancora scelto il nuovo tecnico dopo l’esonero di Stefano Pioli (Paulo Fonseca, proprio ex Roma, sembra però il prescelto) e in Australia saranno guidati da Daniele Bonera, prossimo allenatore dell’Under 23 milanista. Intanto, sono rimasti a Milano tutti i dirigenti, mentre al fianco della squadra c’è Zlatan Ibrahimovic.

Roma Milan in streaming gratis – Data e ora del match

Con questo clima, un misto di incertezza e trepidazione verso la prossima stagione, le due squadre si affrontano dall’altra parte del mondo per quello che sarà il loro quinto scontro diretto stagionale. Se in campionato, i rossoneri di Davide Calabria hanno avuto la meglio per due volte, in Europa League Lorenzo Pellegrini e compagni sono riusciti a imporsi anche loro sia all’andata che al ritorno accedendo così alle semifinali, dove si è conclusa l’esperienza europea della Roma per mano del Bayer Leverkusen.

Il fischio di inizio di Milan-Roma è fissato per venerdì 31 maggio alle ore 13.10 italiane, mentre in Australia sarà quasi ora di cena. Tra i rossoneri mancherà Rafael Leao, mentre nelle fila giallorosse non ci sarà Romelu Lukaku, destinato a tornare al Chelsea il 1° luglio, quando scadrà il prestito in favore della società capitolina.

Roma Milan in streaming gratis – La diretta della sfida

Ma dove sarà possibile seguire in diretta Milan-Roma dall’Australia? Il match non sarà disponibile in televisione. Ma per i tifosi rossoneri sarà possibile seguire la diretta streaming dall’applicazione ufficiale del Milan, previa registrazione gratuita.

Il match sarà invece disponibile in diretta per i fan giallorossi su RomaTV+. Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato alle 13.10 ora italiana, con le squadre di Daniele De Rossi e, momentaneamente, Daniele Bonera scenderanno in campo all’Optus Stadium ricordando Agostino Di Bartolomei.