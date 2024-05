Tebas: «Pirateria? Sappiamo dove sono i server, ma abbiamo bisogno di una legislazione urgente»

La lotta alla pirateria, che ha vede molto attiva la Lega Serie A, è un obiettivo comune anche per gli altri esponenti del calcio mondiale. In prima fila c’è anche Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola.

Attraverso il proprio account X (ex Twitter), Tebas ha sottolineato come «La “romanticizzazione” della pirateria, o meglio la “frode audiovisiva” perché è un furto, può distruggere l’industria dello sport e dell’intrattenimento. Abbiamo bisogno di una legislazione urgente per porre fine a questa piaga, perché non è un problema tecnologico. Sappiamo dove si trovano i server e quali indirizzi IP emettono contenuti rubati, alcuni dei quali collegati alle mafie criminali».

Queste parole seguono i tre arresti che la polizia peruviana ha disposto nei confronti dei presunti responsabili di Peruteve, una piattaforma che commercializzava segnali televisivi rubati e li offriva a quasi 12mila clienti in tutto il Perù. Peruteve, da quanto constatato dagli inquirenti sudamericani, si impossessava illegalmente di contenuti di televisioni private e li metteva a disposizione di tutti i frequentatori della piattaforma illegale.