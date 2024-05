Inter, ricavi da sponsor in crescita: nel 2024/25 attesi 78 milioni

L’Inter ha annunciato ricavi da sponsorizzazioni già garantiti per 78 milioni di euro nella stagione 2024/25. Il dato emerge dalla terza trimestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra (per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31marzo 2024). Si tratta di un dato in crescita di sei milioni rispetto a quanto comunicato dal club nerazzurro lo scorso febbraio: non c’è alcuna ufficialità di nuovi accordi per gli sponsor, ma in ballo c’erano in particolare le potenziali partnership legate a sponsor di maglia e di manica.

Per quanro riguarda la stagione 2023/24, invece, il club nerazzurro sottolinea di aver contrattualizzato ricavi nell’ordine di 77 milioni di euro, 24 milioni in più rispetto alla cifra effettivamente registrata nell’anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, in particolare grazie alla spinta di nuovi accordi di sponsorizzazioni da Paramount+ a Nike passando per U-Power.

Guardando ai primi nove mesi della stagione, il club nerazzurro ha spiegato di avere registrato ricavi da sponsor e diritti tv pari a 232,1 milioni di euro, in crescita del 30,3% rispetto ai 178,1 milioni di euro al 31 marzo 2023. Una crescita spinta in particolare dai ricavi da sponsor (in aumento di 20,9 milioni al 31 marzo 2024), ricavi da diritti tv Serie A (in aumento di 20 milioni al 31 marzo 2024) e ricavi da diritti tv UEFA (+13,6 milioni al 31 marzo 2024).

Tra le altre voci, per l’intera stagione 2023/24 l’Inter si attende ricavi per circa 100 milioni di euro dai diritti tv della Serie A grazie alla vittoria dello scudetto, mentre l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano dell’Atletico Madrid garantirà comunque circa 65 milioni di euro dai ricavi UEFA.