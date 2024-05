EURO 2024, la coppia Caressa-Bergomi per le sfide dell'Italia su Sky

Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2024 in Germania. Si parte il 14 giugno e ci vorrà esattamente un mese per conoscere la Nazionale che sfiderà l’Italia per il prossimo posto nell’albo d’oro della competizione. Al grande evento continentale si sta preparando anche Sky Sport, che avrà la totale esclusiva dell’evento con la trasmissione di tutte le 51 partite del torneo (una parte di gare, comprese quelle dell’Italia, sarà in onda anche sulla Rai). Per raccontare l’intera manifestazione una squadra di calciatori e allenatori che ha fatto la storia.

Telecronisti Sky EURO 2024 – Caressa e Bergomi per gli Azzurri

Dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee. Come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006.

Gli altri assi del racconto sono rappresentati da mister Fabio Capello e Alessandro Costacurta, volti consolidati della UEFA Champions League di Sky; Paolo Di Canio, simbolo della Premier League e del calcio internazionale; Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti, voci tecniche del grande calcio di Sky. Da non perdere il ritorno in Germania di Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006, da Dortmund a Berlino.

Ma non è finita. Infatti, altri nomi a sorpresa sono in arrivo come special guest nel corso del torneo. A loro il compito di commentare match, analizzare azioni e interpretare le performance dei campioni, trasmettendo tutta l’emozione del torneo dalla prospettiva di chi ha già vissuto in prima persona l’adrenalina delle grandi sfide.

Telecronisti Sky EURO 2024 – Federica Masolin impegnata sul campo

La padrona di casa sarà Federica Masolin, che, alla vigilia della finale di UEFA Champions League e in attesa di guidare anche gli studi Sky della massima competizione europea durante la stagione 2024/2025, condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco.