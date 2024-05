Marotta: «Inter in salute, chi parla male di noi è spinto dall'invidia»

In questo momento la dirigenza dell’Inter, guidata dall’AD Giuseppe Marotta, sta attendendo che ogni aspetto legato alla nuova proprietà trovi la giusta soluzione prima di iniziare a pensare esclusivamente al mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ma il compito del CEO nerazzurro in questi giorni è anche quello di tranquillizzare i tifosi nerazzurri sul prossimo futuro del club.

Cosa che ha fatto nel corso della festa degli Inter Club di Milano che si è svolta presso lo Spirit de Milan: «Posso garantirvi che ci sarà assoluta continuità nella gestione. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi, spinti dalla cultura dell’invidia, e diffondono notizie tendenziose che dipingono una società allo sbando, che l’Inter è una società viva e vegeta e in grande salute. State tranquilli, col vostro aiuto e col supporto di giocatori e allenatore, che sono dei grandi professionisti, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni».

«Sono molto felice di essere qui con voi per festeggiare quella che per noi è stata un’impresa importante – ha continuato Marotta –. Penso che l’Inter vada considerata come una delle squadre più forti del mondo. Nel calcio non bisogna avere paura, bisogna avere il coraggio di puntare a traguardi alti. Lotteremo per ottenere sempre il massimo, questo è il mio impegno».

L’AD nerazzurro ha poi affrontato dal palco la questione legata al rinnovo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026: «Ci confrontiamo sempre con il suo procuratore; i procuratori, per fare bella figura, vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino. Io però sono ottimista perché ogni giorno Lautaro manifesta la sua voglia di stare qui. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma sicuramente per l’inizio degli allenamenti avrà il suo contratto allungato».