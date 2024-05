Stop alle sanzioni UEFA per i club della Superlega

Stop ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni verso i club che avevano partecipato al primo progetto della Superlega. È questo uno dei passaggi all’interno della sentenza del Tribunale di Madrid sul caso Superlega, in cui è stato confermato l’abuso di posizione dominante da parte di FIFA e UEFA.

Nella sentenza, come si legge nel comunicato, “si ordina inoltre alla FIFA e alla UEFA di cessare le condotte anticoncorrenziali sanzionatorie e si proibisce loro di reiterarle in futuro, oltre a condannarli a rimuovere immediatamente tutti gli effetti delle azioni anticoncorrenziali che si siano verificate prima o durante la durata di questo procedimento, che è iniziato il 18 aprile 2021 quando ESLC ha annunciato l’avvio di un progetto di nuova competizione calcistica professionale, chiamata Superlega, e ha intrapreso azioni in materia di difesa della concorrenza in risposta alle reazioni delle suddette istituzioni”.

In particolare, ne maggio 2021 la Uefa e nove dei 12 club coinvolti nel progetto Superlega avevano stabilito “una donazione per un totale di 15 milioni di euro” da parte delle società che saranno anche soggetti “alla trattenuta del 5% dei ricavi dalle competizioni UEFA”.

La sanzione riguardava i seguenti club:

Arsenal FC

AC Milan

Chelsea FC

Club Atlético de Madrid

FC Internazionale Milano

Liverpool FC

Manchester City FC

Manchester United FC

Tottenham Hotspur FC

Era invece già stato dichiarato “nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto”, il procedimento nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid.