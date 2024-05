Napoli, sprint Conte: pronto un biennale milionario per tornare in alto

Un colpo di teatro per rilanciare il Napoli dopo una stagione negativa come non mai da quando Aurelio De Laurentiis è al timone del club. Da venerdì sera, Antonio Conte non è più il sogno del presidente, ma il desiderio di una città intera. De Laurentiis vorrebbe annunciare entro martedì il nome del prossimo allenatore e ha incaricato il nuovo Ds Giovanni Manna di spingere sull’acceleratore per trovare un’intesa che accontenti tutti.

Dopo un corteggiamento cominciato a metà ottobre in piena crisi Garcia, ora siamo alle prove di matrimonio. Conte è da sempre la prima scelta di De Laurentiis: l’allenatore aveva dato la disponibilità al presidente da tempo e non ha mai cambiato la sua posizione. Aurelio ha preso tempo, si è guardato intorno per poi ritornare al punto di partenza. Conte è andato incontro alle richieste del Napoli, calando le pretese economiche.

Conte stipendio Napoli – L’offerta sul tavolo per il tecnico

Toccava così a De Laurentiis fare un passo verso l’ex Ct dell’Italia e ora che la macchina si è rimessa in moto, l’ottimismo è cresciuto. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a fare di Conte il suo vero top player, garantendogli un biennale con opzione tra i 6,5 e i 7 milioni di euro a stagione più 1,5 milioni di euro di bonus, che diventerebbero parte strutturale dell’accordo dal secondo anno, in caso di qualificazione Champions.

Il tecnico vorrebbe un triennale non legato ai bonus: insomma, c’è ancora un po’ di distanza, ma si lavora per colmarla in fretta. Il nodo ingaggio non è l’unico punto delicato, le tematiche sul tavolo sono tante e ci vuole ancora del tempo per trovare un’intesa totale: dallo staff tecnico al mercato, dagli obiettivi agli investimenti da fare, tutto deve essere valutato con la massima attenzione, tenendo comunque presente che a Conte il progetto Napoli intriga.

Le parti non sono mai stati così vicine e De Laurentiis vorrebbe annunciare il nuovo allenatore entro 48 ore. Con Gian Piero Gasperini ormai prossimo al rinnovo con l’Atalanta, Stefano Pioli si conferma l’alternativa principale al grande sogno Conte, mentre più staccato c’è Vincenzo Italiano, concentrato sulla Fiorentina fino alla finale di Conference League.