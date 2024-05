Oaktree, assemblea soci Inter in 15 giorni: messaggi a FIFA e UEFA

L’Inter si prepara a scendere in campo a Verona per l’ultima partita di una Serie A straordinaria, la prima di Oaktree in veste di nuovo proprietario. I manager del fondo californiano che da tempo seguono il dossier nerazzurro, Alejandro Cano e per la parte legale Katherine Ralph, non saranno allo stadio, ma sarà comunque cruciale la loro presenza nella prossima settimana.

Assieme a loro l’italiano Renato Meduri, senior vice president dello stesso “Opportunies Group” in cui lavorano i due colleghi: il trio di manager del fondo potrebbe entrare nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Prima dei prossimi appuntamenti, il fondo si è già mosso con una presentazione alle istituzioni sportive e politiche.

I nuovi proprietari – scrive La Gazzetta dello Sport – hanno presentato le proprie credenziali ai vertici di Lega, FIGC, UEFA, FIFA. E ancora al presidente del Senato, Ignazio La Russa, la cui fede interista è piuttosto nota, e anche alle autorità cittadine, a partire dal sindaco. In attesa di poter tenere riunioni dal vivo, nella logica di Oaktree sono atti doverosi in un mondo finora quasi sconosciuto per un fondo.

Ralph, che vive tra Milano e Londra e parla fluentemente italiano, sarà raggiunta dal collega catalano domani sera e, a meno di cambi di agenda, martedì i manager del fondo si siederanno al tavolo con i due amministratori delegati, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Direttamente dalla coppia di CEO nerazzurri è già arrivata la richiesta a Steven Zhang di convocare una nuova assemblea soci dopo che il vecchio Consiglio di Amministrazione è decaduto.

Il presidente uscente, che sta mostrando un atteggiamento conciliante (e che proprio ieri ha scritto una lettera per salutare il mondo Inter), adempierà a questo compito ed entro 15 giorni sarà pronta l’assemblea che eleggerà il nuovo CdA. Da lì, il passo successivo sarà la scelta del presidente.