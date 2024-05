Nasce la commissione indipendente sui conti dei club. Abodi: «Nessun pericolo per autonomia sport»

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sportivo che vara la “famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario” dei club sportivi professionistici di calcio e basket. Lo ha annunciato, in apertura della conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. “Il provvedimento che mi riguarda èin sei articoli”, ha spiegato Abodi, specificando che l’Authority è nell’articolo 2, e che l’art. 1 si occupa delle “elezioni dei presidenti federali che hanno già espletato il terzo mandato”.

“Non c’è alcun pericolo per l’autonomia sport. La commissione farà valutazioni oggettive, le federazioni prenderanno decisioni”, ha aggiunto Abodi. “Rischio di squadre italiane fuori dalle competizioni internazionali? Non ci sono norme in contrasto con l’autonomia dello sport – ha concluso Abodi – La norma prevede precisi criteri; la commissione consegnerà le sue valutazioni alle federazioni che poi prenderanno le loro determinazioni sulle iscrizioni ai campionati”.