Nuovo sponsor per la Juventus: siglata una partnership con Instant Casino

Nuovo sponsor in casa Juventus. Il club bianconero ha annunciato che il sito di scommesse online Instant Casino sarà il suo nuovo partner regionale in Europa. L’accordo promette una vasta gamma di opportunità di intrattenimento e ricompense esclusive sia per i tifosi della Juventus che per i giocatori di Instant Casino.

Alexandre Zodmi, Head of Partnerships Development and Academies della Juventus, ha commentato così la nuova intesa: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Instant Casino nella famiglia Juventus. Instant Casino condivide il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione, e siamo fiduciosi che insieme creeremo esperienze indimenticabili per i nostri tifosi».

La partnership tra Juventus e Instant Casino mira a offrire un capitolo indimenticabile nell’intrattenimento sportivo. Nonostante sia un marchio relativamente nuovo, Instant Casino si è rapidamente affermato nel mercato del gioco online. La partnership mira a incrementare la visibilità del marchio a un livello nuovo, rendendo Instant Casino uno dei nuovi protagonisti più prominenti nell’industria dell’iGaming.

Secondo l’accordo, Instant Casino diventerà parte integrante dell’ecosistema Juventus. Ad esempio, il sistema LED dell’Allianz Stadium mostrerà il logo di Instant Casino, accompagnato da una serie di promozioni. Inoltre, la piattaforma offrirà opportunità per i tifosi di vincere maglie ufficiali e biglietti per le partite dei bianconeri.

«Siamo onorati ed entusiasti di collaborare con l’iconico club italiano Juventus», ha dichiarato Greg Turner, capo delle pubbliche relazioni di Instant Casino. «Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con la Juventus, che ha una storia ricca e ha vinto innumerevoli trofei sia a livello nazionale che europeo. In Instant Casino, continueremo a sconvolgere il mercato con il nostro prodotto semplificato, offrendo al contempo ai nostri giocatori l’esperienza più veloce nel settore».