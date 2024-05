FIFA, Infantino invita l'ONU a istituire una settimana mondiale dedicata al calcio

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ringraziato le Nazioni Unite per la risoluzione sulla Giornata mondiale del calcio, promossa da Bahrein, Libia e Tagikistan e successivamente adottata all’unanimità da 170 nazioni durante l’Assemblea Generale dell’ONU all’inizio di questo mese. Tale sostegno su scala globale è una testimonianza del potere unificante del calcio, lo sport più popolare al mondo, e della sua capacità di unire persone e nazioni.

Secondo la risoluzione ONU, la Giornata mondiale del calcio del 25 maggio è stata dichiarata per riconoscere «la portata globale del calcio e il suo impatto in vari ambiti, tra cui il commercio, la pace e la diplomazia, e riconoscere che il calcio crea un spazio per la cooperazione».

La risoluzione è stata proposta per celebrare il centenario del Torneo Olimpico di calcio del 1924 a Parigi, in Francia, come “il primo torneo internazionale di calcio della storia con la rappresentanza di tutte le regioni”. La data coincide anche con la decisione presa al 17° Congresso FIFA di Amsterdam, Paesi Bassi, nel 1928, di creare la Coppa del Mondo FIFA.

Per celebrare l’approvazione della risoluzione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il presidente della FIFA Infantino ha rilasciato una dichiarazione a un incontro di rappresentanti degli Stati membri e funzionari delle Nazioni Unite che ha proposto di prolungare la celebrazione di questo bellissimo gioco.

Infantino ha invitato a lanciare la Settimana mondiale del calcio per celebrare una serie di traguardi significativi nel mese di maggio, iniziando con il riconoscimento della fondazione della FIFA a Parigi il 21 maggio 1904 e continuando i festeggiamenti calcistici fino al 25 maggio. Questa proposta è stata successivamente sostenuta da Dennis Francis, presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua 78a sessione, e dal Gruppo di amici del calcio.

«Penso che dica tutto sul potere unico del calcio di unire il mondo che la risoluzione avanzata da Bahrein, Libia e Tagikistan, co-sponsorizzata da 170 paesi e così ben sostenuta dal Presidente dell’Assemblea Generale, mio caro amico Dennis Francis, è stato adottato all’unanimità da tutti gli Stati membri – ha dichiarato Infantino nel suo videomessaggio –. Posso solo congratularmi con voi tutti per questa decisione storica. Il calcio unisce davvero il mondo! E anche le Nazioni Unite!».

«Ma per celebrare lo sport che tutti amiamo e le pietre miliari del bellissimo gioco che sono avvenute in questi giorni di maggio, pensavo che, con rispetto, forse un giorno non è sufficiente – ha aggiunto –. Quindi, con il vostro sostegno e per offrire quante più opportunità possibile a quante più persone in tutto il mondo, la FIFA vorrebbe dichiarare la Settimana mondiale del calcio, dal 21 maggio al 25 maggio, con il calcio che unisce il mondo nella gioia e nella pace ogni anno. anno. Sarà una settimana per dimostrare il nostro amore per il calcio, per giocarlo, per guardarlo, per godercelo, per vincere o perdere, insieme, e non vedo davvero l’ora di celebrare la Settimana Mondiale del Calcio con tutti voi, concludendo con una festa mondiale del calcio in occasione della Giornata mondiale del calcio».

Nell’iniziativa della FIFA, c’è anche un po’ di Italia, visto che i vincitori della Coppa del Mondo FIFA Marco Tardelli e Gianluigi Buffon insieme all’ex nazionale francese Laura Georges hanno prestato il loro sostegno alla risoluzione tramite messaggi video, così come Francis insieme ad altri alti funzionari delle Nazioni Unite e un certo numero di delegati delle Nazioni Unite da tutto il mondo, i quali hanno pronunciato i rispettivi discorsi indossando la maglia della Nazionale del rispettivo Paese.

Il Rappresentante Permanente del Regno del Bahrein, Sua Eccellenza Jamal Fares Alrowaiei, ha affermato a nome dei co-facilitatori della risoluzione – Bahrein, Libia e Tagikistan – che tale è stato il sostegno all’iniziativa della Giornata Mondiale del Calcio che i membri delle Nazioni Unite avrebbero invitato a far parte del neonato Gruppo di Amici del Calcio, e ha dato una risposta positiva alla proposta del Presidente della FIFA.

«A nome dei co-facilitatori, desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, per il suo messaggio, e accogliere il suo impegno e l’iniziativa della Settimana Mondiale del Calcio che ha portato alla celebrazione mondiale del 25 maggio Giornata mondiale del calcio di ogni anno – ha affermato Alrowaiei nel discorso conclusivo dell’evento –. Non vediamo l’ora di lavorare con la FIFA attraverso il Gruppo degli Amici del Calcio per promuovere e celebrare questo fantastico gioco».

La FIFA e l’ONU hanno sviluppato una stretta relazione, lavorando fianco a fianco negli ultimi anni per sfruttare la popolarità e l’influenza del calcio per trasmettere messaggi di pace e inclusività e sviluppare iniziative che possano avere un impatto positivo sulla società e migliorare la vita di milioni di persone in tutto il pianeta .

Le due organizzazioni hanno collaborato in particolare in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2022 e della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023, con una serie di agenzie delle Nazioni Unite, come l’UNESCO, il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione mondiale della sanità e UN Women, che sono state in grado di utilizza la piattaforma globale per connetterti con miliardi di appassionati di calcio.

«La FIFA e l’ONU hanno già lavorato insieme attraverso il calcio su tanti progetti, cambiando in meglio la vita di milioni di persone – ha affermato in seguito Infantino –. E sono felice che noi ora abbiamo ancora un motivo in più per diffondere gioia. E sono sicuro che ci saranno altre opportunità in futuro, e la FIFA, come sempre, sarà un partner disponibile ed entusiasta».