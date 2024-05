Inter, niente rimborso anticipato del bond: non è scattata la clausola

Non è scattata nessuna clausola per il rimborso anticipato obbligatorio del bond da 415 milioni in scadenza al prossimo 9 febbraio 2027 per l’Inter, dopo il passaggio della proprietà a Oaktree. Lo ha reso noto lo stesso club nerazzurro, in un comunicato ufficiale.

“Nessun Change of Control Triggering Event è in corso in base all’emissione di Euro 415.000.000 di Senior Secured Notes al tasso del 6.750% con scadenza 2027 da parte di Inter Media and Communication S.p.A.”, si legge nella nota.

Inoltre, nessuna della modifica all’attuale azionariato con l’ingresso di Oaktree “ha determinato un Default o un Event of Default in relazione alle Senior Notes. Nessuna dichiarazione prospettica viene resa in questo comunicato e tutte le dichiarazioni sono rese solo alla data del presente comunicato”, conclude l’Inter.