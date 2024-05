Chiellini con Thiago Motta: l’ex capitano pronto a tornare alla Juventus

Il nuovo corso della Juventus è pronto. A mancare è solo l’ufficialità dell’ingaggio di Thiago Motta come nuovo allenatore, dopo aver visto il cambio in toto della dirigenza e dare il via alla gestione sportiva targata Cristiano Giuntoli.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, insieme al tecnico italo-brasiliano, alla Continassa dovrebbe arrivare, anzi tornare, Giorgio Chiellini. L’ex difensore bianconero ha appeso le scarpe al chiodo qualche mese fa a Los Angeles, e ha già programmato il suo futuro: fare il dirigente, magari proprio alla Juve, così da far valere la laurea in Economia e il master in Businness Administration sul calcio.

Le novità in casa bianconera non finiscono qui. Infatti, a breve saranno ufficializzati gli innesti di Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, uomini di fiducia di Cristiano Giuntoli che lo aiuteranno nel portare avanti il progetto di ricostruzione del club bianconero verso un modello sostenibile, come preannunciato dalla controllante Exor, guidata da John Elkann.

Tornando a Chiellini, per l’ex difensore non c’è ancora una data e nemmeno un ruolo ben definito per il suo ritorno in bianconero. Di sicuro i rapporti tra club e l’ex capitano sono ottimi e non si vedono ostacoli per un nuovo matrimonio. Il suo apprendistato da dirigente è iniziato proprio dove ha finito di giocare. A Los Angeles ricopre la carica di “Player Development Coach”.

Ma non solo un ruolo comunque ancora di campo, Chiellini ha sfruttato questi mesi per seguire da vicino anche il lato finanziario e organizzativo del club USA, affiancando il CEO e la proprietà agli eventi e partecipando alle riunioni dell’area marketing. Tutto questo per allargare la rete delle sue conoscenze nel mondo sportivo e non solo.

Il suo rientro in Italia è previsto per metà luglio e a quel punto ogni giorno è buono per tornare a indossare la divisa bianconera. Giorgio tra l’altro ha un contratto di «Ambassador» della Juventus che scade nel 2026 e quindi di fatto è ancora legato al club. Poi ritroverà Thiago Motta con cui ha condiviso lo spogliatoio in Nazionale, anche se non è previsto per lui un ruolo di campo. Senza dimenticare il suo fratello gemello Claudio, responsabile della Next Gen che si sta giocando in queste settimane i playoff di Serie C.

Chiellini rappresenta quella figura che piace ai tifosi dopo il restyling forzato della dirigenza. Il club ha avuto bisogno degli ultimi mesi di un pool di esperti di economia, finanza, e giustizia sportiva e non per affrontare una situazione critica. Ora che i conti con il passato sono stati chiusi, ecco che si può pensare al campo, senza perdere di vista i conti ovviamente, e la figura di Chiellini sembra abbracciare perfettamente questi due mondi. Senza dimenticare il fattore juventinità, tema tanto caro a tifosi e a molti soci bianconeri.