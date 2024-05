Bologna, Thiago Motta ha deciso: allenerà la Juve. Pronto un biennale

Thiago Motta è pronto a dire addio al Bologna. Il tecnico brasiliano comunicherà al presidente dei felsinei Joey Saputo la decisione presa: sarà addio. Nel colloquio definitivo che Motta avrà con Joey Saputo – scrive La Gazzetta dello Sport – saranno prese in esame diverse cose, da una parte e dall’altra.

Il presidente porterà le argomentazioni già svelate nei giorni scorsi, ovvero un piano triennale che preveda investimenti da 100 milioni con l’idea di edificare una nuova Atalanta. Motta metterà sul tavolo le proprie, di volontà: centralità totale sul mercato, che significa scelta dei giocatori (4-5) per l’annata prossima elevando la rosa. Uno scenario che di fatto potrebbe “depotenziare” il Dt. Sartori e il Ds Di Vaio.

Thiago Motta stipendio Juventus – Il contratto pronto per il tecnico

La sensazione è che si arriverà alla separazione anche perché Saputo non avrebbe intenzione di derogare dalla struttura societaria attuale. Lunedì sera Thiago Motta avrà inevitabilmente incrociato i dirigenti della Juventus, in particolare il suo grande sponsor Cristiano Giuntoli (che vorrebbe regalargli il pupillo Zirkzee, oltre a Calafiori).

Il club bianconero in questo momento è spettatore: attende che Thiago (contratto in scadenza al 30 giugno, quindi nessuna necessità di trattare con il Bologna) si liberi per formalizzargli un biennale, con opzione per il terzo anno. Lo stipendio sarebbe di 3,5 milioni di euro netti (poco meno di 6,5 milioni lordi), la metà di quello percepito fino ad oggi da quello che diventerà il suo predecessore, Massimiliano Allegri.