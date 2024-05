Alejandro Cano (Oaktree): «Impegnati per il successo dell’Inter. Obiettivo stabilità»

Adesso è ufficiale. Il fondo statunitense Oaktree è diventato il nuovo proprietario dell’Inter. Giunge al termine l’era della famiglia Zhang – iniziata nel 2016 e conclusa dopo circa otto anni –, a causa della mancata restituzione del prestito da 385 milioni di euro (interessi compresi) erogato da Oaktree a Suning nel 2021.

Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, ha commentato il passaggio di proprietà, annunciato questa mattina attraverso un comunicato stampa: «Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter».

«Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club», ha proseguito ancora Cano parlando della gestione della società milanese.

«Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo», ha concluso Cano.