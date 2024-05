Ufficiale, Giovanni Manna dice addio alla Juve: lo attende il Napoli

«Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il club». Con questa breve nota, la Juventus ha annunciato l’addio del proprio Head of First Team, che si appresta a vivere una nuova avventura al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Manna «saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa», conclude la Juventus.

Ora per Manna si attende solamente l’ufficialità al Napoli. Il giovane dirigente – promesso sposo dei partenopei per la rifondazione del club sul fronte tecnico – è stato convocato ieri a Coverciano per il consueto corso di aggiornamento dei direttori sportivi. Ma a quanto pare ha declinato l’invito, o quanto meno non è stato intercettato da sguardi indiscreti nel centro tecnico federale nella east-side di Firenze.

Facile immaginare che Manna stia provando ad accelerare i tempi per essere il più in fretta operativo e cominciare a plasmare così il Napoli del futuro. E chissà che Manna non venga ufficializzato dal consueto tweet di De Laurentiis prima della sfida con il Lecce in programma domenica pomeriggio al Maradona.

In quel caso il giovane dirigente di origini cilentane potrebbe addirittura fare capolino sugli spalti dell’impianto di Furigrotta per l’ultima gara del campionato di Serie A degli azzurri. Certamente Manna sta lavorando da tempo sotto traccia per pianificare la rivoluzione del futuro. L’obiettivo è quello di riportare il Napoli dove merita: nelle posizioni di vertice della classifica a lottare per il titolo.