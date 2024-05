Serie A, la programmazione dell’ultima giornata: ecco date e orari

La Lega Serie A ha svelato ufficialmente gli orari dell’ultima giornata di campionato. Il turno inizierà giovedì con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina, con i viola che la prossima settimana saranno impegnati nella finale di Conference League, mentre poi domenica ci saranno ben quattro gare in contemporanea alle 20.45 tra i club ancora in lotta per la salvezza.

In contemporanea, inoltre, si giocheranno anche due gare di domenica alle 18, ovverosia Atalanta-Torino e Napoli-Lecce, visto che i granata e i partenopei sono ancora in corsa per un posto nella zona coppe europee.

Serie A orari ultima giornata, i dettagli

La 38ª giornata, quindi, si disputerà così suddivisa: