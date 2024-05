Le Migliori Piattaforme di Trading Online e Broker più Sicuri

Le Piattaforme di Trading Online: Dati e Analisi

Le piattaforme di trading online, negli ultimi anno, sono in fortissima espansione. Si stima che oltre 2,14 miliardi di persone in tutto il mondo abbiano acquistato beni e servizi online nel 2021, un dato che riflette la rapida crescita del settore del trading online (fonte: KenResearch). Ma cosa c’è dietro questa crescita esplosiva? E quali sono le migliori piattaforme per chi vuole investire?

La Crescita del Mercato dei broker di trading

Il mercato delle piattaforme di trading online nel Regno Unito è un esempio emblematico di questa tendenza globale, in Italia, non abbiamo dati aggiornati o analisi approfondite di questo tipo, ma è evidente che anche da noi il fenomeno è in totale espansione. Spinto dalla crescente partecipazione degli investitori, dal facile accesso ai mercati finanziari attraverso le piattaforme digitali e dallo spostamento verso investimenti autogestiti, il settore sta emergendo come un’opportunità significativa per individui e istituzioni.

Quali sono le Miglior Piattaforme per Fare Trading Online?

Il settore è esploso negli ultimi anni e allo stesso tempo è cresciuto il numero di servizi online o piattaforme che offrono attività di negoziazione titoli (etf, azioni, cfd e criptovalute). Trovare una piattaforma affidabile è fondamentale per non commettere errori e cadere nelle mani dei truffatori che imperversano in questo settore.

Abbiamo fatto un elenco dei migliori broker, prendendo in esame la lista delle piattaforme trading pubblicata da FinanzaDigitale confrontandola con le imprese autorizzate in Italia da parte di Consob.

Lista e Caratteristiche

Broker Caratteristiche Sito Ufficiale eToro Strumenti: Azioni, Crypto, CFD, ETF Social Trading: Copia le strategie Costi: Zero commissioni, solo spread

Vai al Sito ➤

Skilling Strumenti: Indici, Valute, Azioni, Crypto Leva fino a 1:500 (solo professionisti) Costi: Zero commissioni – spread da 0,1 pip

Vai al Sito ➤

Fineco Strumenti: Azioni, Obbligazioni, ETF, Certificati Piattaforme: PowerDesk, FinecoX, Mobile Costi: Commissioni da 2,95€

Vai al Sito ➤



Recensioni delle Migliori piattaforme di Trading Online

eToro – Piattaforma di Trading completa

Valutazione: ★★★★★ 5/5

Cos’è eToro? eToro è una piattaforma di trading online che consente di investire in una vasta gamma di asset, tra cui azioni, ETF, criptovalute e CFD.

Nota per la sua interfaccia intuitiva e per le funzionalità di social trading, che permettono agli utenti di imparare dagli altri investitori e copiare le loro strategie. Fondata nel 2007, eToro è regolamentata da CySEC, FCA e ASIC, garantendo sicurezza e conformità alle normative internazionali. Ovviamente, è iscritta nel registro degli intermediari finanziari senza succursale in Italia da parte di Consob.

Caratteristiche di eToro:

Strumenti: Accesso a oltre 2.700 azioni, più di 105 criptovalute, ETF e tanto altro.



Social Trading: Copia le operazioni dei trader più profittevoli tramite la funzionalità CopyTrading.



Commissioni Competitive: Nessuna commissione su acquisto di azioni ed ETF, solo spread.



Piattaforma Web e Mobile: Disponibile su desktop e dispositivi mobili per operare sempre e ovunque.



Assistenza Clienti : Supporto multilingue.



Sicurezza: La regolamentazione da parte di CySEC, FCA e ASIC garantisce che eToro operi secondo standard elevati di sicurezza e trasparenza, proteggendo i fondi degli utenti.

eToro: Registrati Adesso ➤

Ricordiamo che: I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Quasi l'80% degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con eToro. Valuta attentamente se puoi permetterti di correre il rischio di perdere il tuo denaro.

Skilling Trading – Piattaforma trading innovativa

Valutazione: ★★★★☆ 4,5/5

Cos’è Skilling? Skilling è una piattaforma di trading online che consente di investire in una vasta gamma di asset, tra cui indici, coppie di valute, azioni, materie prime e criptovalute.

Skilling ha delle funzionalità avanzate che permettono agli utenti di operare con facilità. Fondata nel 2016, Skilling è regolamentata da CySEC, FCA e FSA, garantendo sicurezza e conformità alle normative internazionali.

Caratteristiche di Skilling:

Strumenti: Accesso a oltre 800 strumenti finanziari, tra cui indici, valute, azioni, materie prime e criptovalute.



Effetto Leva : Leva fino a 1:500 per i trader esperti e 1:30 per i trader europei (non professionisti, sotto ESMA).



Costi Competitivi : Nessuna commissione di deposito e prelievo; spread da 0,1 pip.



Piattaforme di Trading : MetaTrader 4, cTrader e Skilling Trader, tutte disponibili su desktop e dispositivi mobili.



Assistenza Clienti : Supporto multilingue disponibile via telefono, e-mail e live chat.



Sicurezza: La regolamentazione da parte di CySEC, FCA e FSA garantisce che Skilling operi secondo standard elevati di sicurezza e trasparenza, proteggendo i fondi degli utenti.

Skilling: Registrati Adesso ➤

Il trading comporta rischi significativi e può comportare la perdita del capitale investito. Operate con consapevolezza dei rischi.

Fineco Trading – La piattaforma di trading italiana

Valutazione: ★★★★☆ 4,5/5

Cos’è Fineco Trading?

Fineco è una delle banche online più conosciute in Europa, con un CET1 del 20,82%, si posiziona tra le banche più sicure in Italia.

Negli ultimi anni, Fineco ha introdotto la possibilità di aprire un conto trading separato dal conto corrente tradizionale. Ciò significa che non è necessario avere un conto corrente presso Fineco o aprirne uno per poter fare trading; è possibile aprire direttamente un conto trading indipendente.

Inoltre, Fineco mette a disposizione una piattaforma avanzata per trader professionisti chiamata FinecoX, progettata per soddisfare le esigenze di trading più complesse.

Caratteristiche di Fineco:

Strumenti : Accesso a 26 borse mondiali e oltre 20.000 strumenti finanziari.



Piattaforme di Trading : PowerDesk, Stock Screener, Fineco Mobile e FinecoX, tutte altamente funzionali e sicure.



Commissioni : Commissioni fisse a partire da 2,95€ per azioni Italia, Europa, USA e Canada.



Conto Multivaluta : Gestione di più valute con quotazioni in tempo reale.



Formazione : Corsi e webinar gratuiti per apprendere i principi base del trading online.



Assistenza Clienti : Servizio clienti disponibile con feedback positivi, ma migliorabile.



Sicurezza: Fineco utilizza un sistema di criptazione avanzato e con oltre 30 miliardi di euro gestiti è tra i broker più utilizzati in Europa, garantendo operazioni sicure e protette. Inoltre è autorizzato direttamente da Consob e da Banca d’Italia.

Fineco: Registrati Adesso ➤

Cos’è un broker di trading online?

Un broker di trading online è in buona sostanza, un’impresa che consente agli investitori di comprare e vendere azioni tramite una piattaforma di trading online proprietaria. Queste piattaforme fungono da intermediari tra gli investitori e i mercati finanziari.

I risparmi vengono custoditi in un conto di risparmio, che secondo le direttive ESMA, devono necessariamente essere custoditi in conti segregati e tenuti separati dai conti operativi, le azioni sono conservate in un conto di intermediazione (o conto trading). Questi conti sono essenziali per facilitare le transazioni e gestire le posizioni finanziarie degli investitori.

Cos’è, invece, una piattaforma di trading online?

Una piattaforma di trading è invece il software (sito web oppure applicazione mobile) che gli investitori utilizzano per effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni e altri strumenti finanziari. Ogni broker offre una piattaforma diversa, ognuna con le proprie caratteristiche e funzionalità.

Alcune piattaforme sono progettate per i trader esperti, con strumenti avanzati di analisi tecnica e grafici complessi, mentre altre sono più semplici e intuitive, ideali per i principianti che stanno muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti.

Come scegliere la migliore piattaforma di trading: fattori da considerare

Scegliere la piattaforma di trading giusta è un passaggio cruciale per il successo degli investimenti. Se si commette l’errore di scegliere una piattaforma inadeguata o, peggio ancora, un broker truffaldino, tutte le strategie di trading e le analisi più sofisticate perdono valore, poiché si rischia di perdere tutto il capitale investito.

Pertanto, è fondamentale assicurarsi che la piattaforma di trading sia regolamentata e certificata. Ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta della piattaforma di trading:

Stile di investimento: Valuta se sei un trader frequente o un investitore a lungo termine. I trader attivi potrebbero aver bisogno di strumenti avanzati e funzionalità rapide, mentre gli investitori a lungo termine potrebbero preferire una piattaforma più semplice e intuitiva.

Informazioni e risorse: Le migliori piattaforme offrono risorse educative, ricerche di mercato, analisi di titoli e notizie in tempo reale. Queste informazioni sono cruciali per prendere decisioni informate e aumentare le probabilità di successo.

Costi e commissioni: Considera le commissioni di trading e i costi di gestione del conto. Alcuni broker offrono trading a commissione zero su determinate azioni e ETF, mentre altri possono avere commissioni più elevate ma fornire servizi aggiuntivi che possono giustificare i costi.

User Experience: La facilità d’uso della piattaforma è essenziale. Una buona piattaforma deve essere intuitiva e facile da navigare, con un’interfaccia user-friendly che consenta di effettuare operazioni rapidamente e senza complicazioni.

Servizio clienti: Un supporto clienti efficiente può fare la differenza. Verifica se il broker offre assistenza telefonica, via chat o email, e se dispone di un supporto disponibile 24/7.

In definitiva, la scelta della piattaforma di trading più adatta dipende dalle tue esigenze personali e dal tuo stile di investimento. Prenditi il tempo necessario per confrontare le opzioni disponibili e scegliere quella che meglio si adatta ai tuoi obiettivi finanziari.

Cos’è il Trading Online?

Il trading online consente di acquistare e vendere strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, valute, materie prime e criptovalute, attraverso piattaforme digitali. Queste piattaforme, disponibili sia come siti web che come applicazioni per smartphone, sono progettate con interfacce intuitive per facilitare l’investimento. Grazie al trading online, i mercati finanziari non sono più esclusiva di pochi, ma chiunque può acquistare e vendere azioni, dagli investitori professionisti ai singoli individui.

Come Funziona il Trading Online?

Il trading online consiste nell’acquisto e vendita di strumenti finanziari come azioni e CFD (Contratti per Differenza), ETF, obbligazioni e crypto tramite piattaforme di trading fornite dai broker. Acquistare azioni significa comprare quote di proprietà di una società, con l’obiettivo di rivenderle a un prezzo più alto o di guadagnare dai dividendi distribuiti dalla società.

I CFD, invece, permettono di speculare sul prezzo di un asset senza possederlo fisicamente: si può guadagnare sia dai rialzi che dai ribassi del mercato.

Questi contratti, che sono poi i contratti più diffusi nel trading online, utilizzano la leva finanziaria, che consente ai trader di controllare posizioni più grandi con un capitale minore, aumentando le potenziali entrate, ma, com’è facile intuire, anche i rischi di perdita.

Esempio: se acquistate un titolo azionario con leva 1:30, se il titolo sottostante sale del 1%, il vostro investimento otterrà un rialzo del 30%! Stessa cosa vale, al contrario, se il titolo dovesse perdere l’1%.

Attenzione: con una leva così alta, il vostro capitale potrebbe arrivare a zero, al verificarsi di una perdita del -3,33 % dell’azione sottostante.

Sul Trading Online si Pagano le Tasse?

Sì, sul trading online si pagano le tasse sulle plusvalenze, ossia i guadagni realizzati dalla vendita di strumenti finanziari a un prezzo superiore a quello di acquisto. La gestione fiscale delle plusvalenze dipende dal tipo di regime fiscale adottato dal broker:

Regime Amministrato: In questo caso, il broker funge da sostituto d’imposta. Significa che il broker si occupa di calcolare e pagare le tasse sulle plusvalenze direttamente per conto dell’investitore. Questo semplifica notevolmente la gestione fiscale, poiché l’investitore non deve preoccuparsi di dichiarare i guadagni nel proprio modulo di dichiarazione dei redditi.

Regime Dichiarativo: Se il broker non opera come sostituto d’imposta, è l’investitore a dover gestire il pagamento delle tasse. In questo caso, il broker fornirà un documento finanziario che riporta tutti i movimenti e le eventuali plusvalenze realizzate. L’investitore dovrà poi dichiarare questi guadagni nella propria dichiarazione dei redditi e calcolare l’imposta dovuta.

È importante informarsi sul regime fiscale del proprio broker e tenere traccia delle transazioni per evitare problemi con il fisco. In ogni caso, le plusvalenze derivanti dal trading online sono soggette alla tassazione prevista dalla legge italiana, attualmente pari al 26%.

Come Evitare le Truffe nel Trading Online

Evitare le truffe nel trading online è cruciale per proteggere il proprio capitale. Per prima cosa, è fondamentale scegliere broker regolamentati da autorità finanziarie riconosciute. Inoltre, fare ricerche approfondite su qualsiasi offerta di trading, verificando le recensioni e le testimonianze degli utenti, è una pratica necessaria per evitare brutte sorprese.

Bisogna anche essere molto cauti con le email, le telefonate non autorizzate e gli annunci non sollecitati che promettono guadagni rapidi e facili. Utilizzare la dovuta diligenza significa controllare la storia e la reputazione del broker, verificando eventuali avvisi di frode da parte delle autorità di regolamentazione. Infine, è essenziale essere prudenti con le informazioni personali e finanziarie, condividendole solo con entità verificate e affidabili.

DISCLAIMER: è possibile perdere denaro durante il trading. Assicuratevi di utilizzare questi servizi in modo responsabile per evitare di incorrere in pesanti debiti. Le opinioni espresse nei contenuti sono esclusivamente degli autori. Non costituiscono consulenza.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre la possibilità di investire in azioni e criptoasset, oltre che di negoziare CFD.

Si noti che i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Dal 67% al 80% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questi fornitori. Dovreste valutare se avete compreso il funzionamento dei CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri.

I criptoasset sono strumenti volatili che possono subire ampie fluttuazioni in un arco di tempo molto breve e pertanto non sono adatti a tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato e non è quindi supervisionato da alcun quadro normativo dell’UE.