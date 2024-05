Il trionfo della Juventus nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta (1-0 a firma Vlahovic) contribuisce a definire un torneo che si disputerà addirittura nel 2025: la Supercoppa italiana. Grazie al risultato maturato questa sera allo stadio Olimpico di Roma sono stati infatti stabiliti ufficialmente gli incroci per le semifinali della competizione, in programma a gennaio del prossimo anno in Arabia Saudita.

La manifestazione è stata rivoluzionata oltre un anno fa dalla Lega Serie A, che ha deliberato in favore del nuovo format Final Four. Non più la classica gara secca tra due squadre (le vincitrici di Serie A e Coppa Italia), ma una competizione allargata anche all’altra finalista della coppa nazionale e alla squadra che si classifica al secondo posto in campionato.

Il campionato di Serie A ha infatti regalato diversi verdetti, dalla qualificazione alla Champions League alla lotta per non retrocedere. Ma non solo. La seconda posizione – occupata dal Milan – ci ha detto chi si unirà in Arabia Saudita al gruppo composto da Inter (Campione d’Italia), Juventus (vincitrice della Coppa Italia) e Atalanta (finalista perdente della Coppa Italia).

Supercoppa italiana calendario semifinali – Le partite in Arabia

Il successo dei bianconeri di Massimiliano Allegri sull’Atalanta ha consentito di definire gli incroci per la Final Four che andrà in scena a gennaio del 2025, con le due semifinali così composte:

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Il Milan è l’ultima squadra che si è qualificata con la certezza di non essere raggiunta dal Bologna. Con la finale di Coppa Italia il quadro si è completato in maniera definitiva e possiamo così avere contezza delle prime partite già ufficializzate in vista della nuova stagione calcistica.