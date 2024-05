Bloomberg: a rischio l'accordo Zhang-Pimco. Le cifre e i dettagli della trattativa

Sarebbe a rischio la trattativa tra Zhang e Pimco per il nuovo finanziamento che dovrebbe garantire al patron dell’Inter di ripagare il debito verso Oaktree. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, le parti starebbero ancora faticando nel raggiungere un accordo, ma la situazione rimane fluida e c’è ancora la possibilità che le parti possano raggiungere un accordo.

In particolare, come noto Zhang dovrà restituire un prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree, per un totale di circa 375 milioni. La trattativa con Pimco, secondo Bloomberg, si basa su un prestito da 435 milioni in bond privati con scadenza nel 2026 e con interessi del 15% in payment-in-kind (ovverosia con il pagamento degli interessi per intero solo al termine del periodo). Una piccola parte del finanziamento sarebbe destinata a rafforzare le finanze del club.