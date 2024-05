Anche la Supercoppa di Francia verso il format Final Four: ipotesi Africa come sede

Dopo Spagna e Italia, anche la Francia potrebbe vedere assegnata la Supercoppa (Trophée des champions) attraverso la formula delle Final Four. Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, per l‘edizione 2024 si rimarrà con l’attuale formato, dove i campioni di Francia del PSG affronteranno una fra Lione e Monaco, che il 25 si sfideranno per la coppa nazionale. Questa gara si svolgerà a inizio agosto a Pechino, in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare dal CdA della LFP il prossimo 5 giugno.

Ma questo incontro, presieduto da Vincent Labrune, sarà la prima occasione per proporre due cambiamenti significati per la Supercoppa che riguardano data e formula. Una Final Four che, infatti, si dovrebbe giocare di inverno, proprio come fanno Spagna e Italia, ma con una differenza sostanziale per quanto riguarda le partecipanti.

Infatti, se per Spagna e Italia partecipano le vincitrici del campionato e della coppa nazionale con la seconda classificata e la finalista perdente, per la Supercoppa di Francia si dovrebbero sfidare sì i rispettivi campioni delle due competizioni, ma anche seconda e terza della Ligue 1. Quindi nessun posto garantito per la squadra sconfitta nella finale di coppa nazionale.

Novità che dovrebbe essere introdotta a partire per l’edizione della Supercoppa del 2025. E, proprio come Spagna e Italia, questa sarebbe sfruttata per pubblicizzare l’immagine del calcio francese all’estero. Le prime indiscrezioni riportano come stia emergendo la volontà di sfruttare il mercato africano. La sede potrebbe essere la Repubblica Democratica del Congo, già proposta, senza successo, per le edizioni 2023 e 2024.