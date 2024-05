L’Inter cambia nome per EA Sports FC 25: ecco come si chiamerà

Con la fine del ciclo vitale di EA Sports FC 24 che si sta avvicinando, è quasi ora di iniziare a guardare al futuro di EA Sports FC 25, la nuova edizione del videogioco calcistico. Anche per il prossimo capitolo della saga i videogiocatori dovranno fare i conti con alcuni cambiamenti in materia di squadre che la serie apporterà.

I giocatori di EA Sports FC non sono certo nuovi ai mutamenti del panorama delle licenze delle squadre e degli stadi. I più longevi ricorderanno senza dubbio la grande assenza della Juventus nei suoi anni migliori, che a causa di un accordo con Konami per Pro Evolution Soccer perse la possibilità di presentarsi ufficialmente su FIFA.

Su EA Sports FC 25, i nomi e i loghi di alcune squadre disponibili in Football Ultimate Team e in altri modalità di gioco cambieranno. E’ il caso dell’Inter, almeno per il momento. Nel 2022, Konami ha raggiunto un accordo con la società nerazzurra che darà esclusività a eFootball per il nome e il logo della squadra a partire dal mese di luglio del 2024.

Inter nome EA Sports FC 25 – Le novità per il club nerazzurro

Con questo trasferimento l’Inter – che sul videogame prenderà il nome di Milano Calcio, e sarà accompagnata da un logo nerazzurro con una stella – si unirà a Lazio, Atalanta, Napoli e Roma come squadre della Serie A i cui nomi e loghi non sono presenti in EA Sports FC. Attualmente queste squadre sono presenti sul gioco con, rispettivamente, il nome di Latium, Bergamo Calcio, Napoli FC e Roma FC.

Tornando all’Inter, quanto vale la partnership con Konami? Siglato il 1° luglio del 2022, secondo quanto appreso in passato da Calcio e Finanza, si tratta di un accordo rilevante per il club nerazzurro a livello economico: l’intesa, infatti, vale circa 45 milioni di euro complessivi, in una collaborazione pluriennale da sei anni.