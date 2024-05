Inter, dopo l’accordo Zhang-Pimco via libera ai rinnovi e al mercato

Firme mercoledì, annuncio venerdì. Sarebbe questo il programma dell’accordo tra Steven Zhang e Pimco per un finanziamento da circa 430 milioni di euro che servirà al presidente dell’Inter per ripagare il proprio debito verso Oaktree. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in queste ore si stanno scrivendo i contratti e dopo le firme il club nerazzurro potrà entrare in una nuova fase con i rinnovi di contratto e con il mercato.

La nuova scadenza al 2027 consentirà infatti al presidente di prendere tempo e ragionare sul futuro del club senza pressioni. Ma l’attualità, dopo l’accordo con Pimco, riguarderà l’operatività della società. Il rifinanziamento di fatto sbloccherà il lavoro dei dirigenti per quanto riguarda i contratti, con alcuni che sono rimasti fermi nelle ultime settimane proprio per la situazione legata a Zhang.

A partire da quello del tecnico Simone Inzaghi, che allungherà il suo contratto l’Inter fino al 2027, due anni in più rispetto all’attuale scadenza, per un accordo che con ogni probabilità lo porterà a guadagnare fino a 6,5 milioni di euro, bonus compresi. Poi sarà il turno di Nicolò Barella, che firmerà un nuovo contratto da 7 milioni a stagione. Infine, c’è il tema legato a Lautaro Martinez: l’accordo ancora non c’è, ma l’obiettivo del club nerazzurro è quello di chiudere a breve un accordo che porterà il capitano a guadagnare 9 milioni annui fino al 2029. Ma l’operazione Pimco sbloccherà anche il mercato, visto che dopo gli arrivi di Taremi e Zielinksi l’Inter non vuole fermarsi.