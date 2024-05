Il ruolo della psicologia nel trading e nel betting sportivo

L’aspetto più importante e nello stesso tempo più sottovalutato di tutti nel trading è il mindset e tutto quello che sta nella sfera psicologica dell’individuo.

Si pensa in maniera completamente errata che per poter guadagnare è necessaria una strategia miracolosa che nessuno conosce o qualche segreto che solamente in pochi sanno in questo settore. Nulla di più sbagliato e lontano dalla realtà. Quando si sta facendo trading e nel nostro caso specifico trading sportivo e si stanno usando i propri soldi la mente si “spegne” e vai in una sorta di back out mentale in quanto entrano in gioco l’avidità e soprattutto la paura di perdere.

Perdere non piace a nessuno e la nostra mente cerca di portare più in la possibile questo concetto non facendoci chiudere in negativo tramite lo stop loss ma andando avanti facendo subentrare la speranza. Speriamo che segnino presto… La speranza e la sfortuna sono concetti che non devono esistere nella mente del trader.