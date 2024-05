Gravina: «Agenzia governativa? Condividiamo obiettivo stabilità, non lo strumento»

“Abbiamo chiesto al governo di aiutarci, oltre il Coni il dipartimento per lo sport potrebbe validare dei principi come avviene in Spagna e in Inghilterra, ai quali attenerci. Perché se stabilisci dei principi più rigidi, allora la Covisoc sarà rigida e viceversa. Lavoriamo insieme alla sostenibilità. Il Ministro ci farà sapere su questo”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, uscendo dall’incontro negli uffici del ministro Abodi sull’agenzia governativa.

“Il clima era sereno e abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull’obiettivo che il ministro si è prefisso e che è comune: dare stabilità alla gestione economica finanziaria – ha aggiunto – Noi non condividiamo lo strumento, perché negli ultimi 20 anni la Covisoc ha lavorato benissimo. Ci sono stati solo due ricorsi accolti al Tar e due al Consiglio di Stato su 200 società escluse”.