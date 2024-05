Il tovagliolo con il primo contratto di Messi per il Barça all'asta per 350mila euro

Il primo contratto che portò Lionel Messi dall’Argentina a Barcellona fu firmato nel 2001. Ma prima di apporre la sua firma sul documento che cambiò il destino dell’otto volte Pallone d’Oro e del club catalano, l’accordo fra il Barça e la Pulga, allora appena 13enne, fu formalizzato su un semplice tovagliolo di carta.

Ecco, quel tovagliolo, che risale a dicembre 2000, è pronto a essere messo all’asta a Londra per 348.000 euro. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport. Chi si aggiudicherà il cimelio potrà leggere dal vivo la promessa dell’allora direttore sportivo del Barcellona, Carles Rexach, a far firmare un contratto con il club al 13enne Messi, che firmò il tovagliolo, così come l’ex ds dei catalani.

Il tovagliolo, in questi anni, è stato custodito dall’agente argentino Horacio Gaggioli e sarà messo all’asta, che si terrà online, dalla Bonhmas, che nelle scorse settimane lo ha esposto a Parigi, New York e Londra. L’evento è iniziato quest’oggi alle 12.00 e terminerà il 17 maggio.