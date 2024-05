Il Forum di Milano cambia nome: Unipol diventa il nuovo title sponsor

Il binomio Unipol-basket sarà ancora più forte, a partire da questo mese. Il gruppo finanziario, operante nel settore bancario e assicurativo, continua a investire nel movimento, in particolare sugli impianti. Unipol, infatti, ha ufficializzato una significativa collaborazione con Forumnet, proprietario e gestore del Forum di Milano.

Secondo questo accordo, Unipol diventa il title sponsor acquisendo i naming rights del palazzetto, che ora prende il nome di Unipol Forum. Il contratto è pluriennale, estendendosi da maggio 2024 a dicembre 2026, con la possibilità di prolungamento fino al 2027.

Questa partnership con una delle venue più importanti in Italia nel settore dell’intrattenimento musicale e sportivo consolida la posizione di Unipol come brand e la sua presenza attiva a Milano. Si aggiunge alla sponsorship pluriennale già esistente con Unipol Arena a Casalecchio di Reno, Bologna. In questo modo, il gruppo finanziario si associa alle “case” delle due più importanti squadre della pallacanestro italiana.

In base all’accordo, Unipol avrà diritti di immagine e ospitalità, e il marchio Unipol Forum sarà visibile sia negli spazi esterni che interni dell’impianto milanese nei mesi di maggio e giugno. L’attivazione dei diritti di immagine e di hospitality andrà a brandizzare progressivamente l’impianto milanese in tutti i suoi spazi esterni e interni.