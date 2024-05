Questa mattina il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver accettato promesse di finanziamenti da Aldo e Roberto Spinelli, padre e figlio, ricevendo complessivamente 74.100 euro in cambio di vari favori alla famiglia di imprenditori.

Chi è Aldo Spinelli – Da imprenditore a patron di grande successo di Genoa prima e Livorno poi

Aldo Spinelli è un nome che evoca un recente passato anche nel calcio italiano, visto che è stato prima patron del Genoa e poi del Livorno, prima della caduta del club toscano proprio in seguito del disimpegno del vecchio patron che vendette poco dopo. Nato il 4 gennaio 1940 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, Spinelli è un imprenditore della logistica con attività in diversi porti ma quartier nel capoluogo ligure.

È patron del Genoa dal 1985 al 1997 con cui ottenne un quarto posto in Serie A (miglior risultato dal dopoguerra per il club ligure), conquistando anche una coppa anglo-italiana nella stagione 1995/95. A livello europeo, soddisfazioni importanti erano arrivati anche nella stagione 1991/92, quando il Genoa sconfisse il Liverpool ai quarti di finale di Coppa UEFA, sia all’andata che al ritorno, diventando la prima formazione italiana a vincere ad Anfield, casa dei Reds.

Lasciato il Genoa, il 1° marzo 1999 l’imprenditore assume la carica di presidente del Livorno portando il club toscano dall’allora Serie C1 alla Serie A, conquistata nel 2004. Da lì nasce l’epoca d’oro del club granata che disputa quattro campionati consecutivi nella massima serie del calcio italiano, partecipando anche alla Coppa UEFA nella stagione 2006/07, dove raggiunge i sedicesimi di finale.

Poi la squadra scende in B e addirittura in C, per via di un progressivo disimpegno del patron che rimane comunque presidente del club fino al 2020. Nell’aprile 2014 Spinelli inizia una trattativa per cedere il club toscano a Stefano Bandecchi, imprenditore locale e fondatore dell’Università Niccolò Cusano, che nel recente passato è salito agli onori della cronaca per le sue condotte prima come presidente e patron della Ternana e poi come sindaco di Terni. La trattativa fra Spinelli e Bandecchi però non si concluse con successo.