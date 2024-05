Champions, si chiudono le semifinali: dal 2024/25 varranno fino a 8 milioni in più

Si giocheranno tra questa sera e domani sera le semifinali di ritorno della UEFA Champions League. Le quattro squadre rimaste in gioco – le tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il PSG e il Real Madrid – cercheranno di conquistare l’ultimo atto a Wembley e di rinforzare la bacheca con il trofeo più prestigioso a livello continentale.

La massima competizione europea per club non ha però un valore solamente sportivo, ma anche economico. Prendervi o meno parte per un club di prima fascia può fare la differenza a livello di investimenti sul mercato, considerando che la Champions League porta nelle casse delle società almeno 40 milioni di euro all’anno.

Champions League premi semifinali – Le cifre della stagione in corso

Cifra che crescerà mediamente di una decina di milioni a club con la nuova edizione, che prenderà il via a partire dal 2024/25 (con 36 squadre, girone unico e otto partite per squadra nella prima fase). Ma come cambieranno i premi per le semifinali? Quanto varrà accedere agli ultimi atti della manifestazione a partire dal prossimo anno?

Partendo dalla stagione in corso, nel 2023/24 i premi dalle semifinali di Champions League in avanti sono i seguenti:

qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

a società; qualificazione alla finale: 15,5 milioni di euro a società;

a società; vittoria in finale: 4,5 milioni di euro.

Questo significa che il club vincitore può mettere in tasca un totale di 32,5 milioni di euro tra l’accesso alle semifinali e la conquista del trofeo. Una cifra già considerevole, alla quale si aggiunge anche l’incasso per una partita aggiuntiva – tendenzialmente un big match – giocata tra le mura amiche: la semifinale di andata o di ritorno.

Champions League premi semifinali – I ricavi dal 2024/25

Cifre che cambieranno con la nuova edizione del torneo, la prima dall’introduzione del nuovo format. Ecco quanto varranno semifinali e finale:

qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società;

a società; qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società;

a società; vittoria in finale: 6,5 milioni di euro.

La cifra massima che si potrà incassare grazie alle ultime tre partite si alzerà quindi a 40 milioni di euro, 7,5 milioni in più rispetto a quella attuale. Anche in questo caso non va dimenticato l’incasso derivante da un match aggiuntivo in casa, che grazie al tabellone tennistico che sarà introdotto vedrà affrontarsi quasi sicuramente due top team.