Calcio e Finanza, Calciomercato e Goal stringono una collaborazione editoriale tra leader di mercato

Una partnership editoriale che abbraccerà molti aspetti ma che si ripropone un principale obiettivo: unire le peculiarità dell’informazione economico finanziaria di Calcio e Finanza, con la capacità di diffusione dei contenuti su larga scala propria di media come Calciomercato.com e GOAL, per raggiungere una community di appassionati sempre più vasta, nonché desiderosa di contenuti puntuali, facilmente fruibili e al contempo approfonditi.

Le analisi dei bilanci tra i top club dei principali campionati europei, il confronto tra le squadre in lizza per la UEFA Champions League e le classifiche degli spettatori da stadio in Serie A e nelle massime leghe europee. E ancora, i compensi degli arbitri ma anche i costi degli abbonamenti e le comparazioni tra pay-tv e broadcaster in Italia e in Europa.

«La collaborazione con Calciomercato.com e GOAL rappresenta una sinergia editoriale di assoluto interesse nel panorama dell’informazione sportiva italiana che può fare scuola anche oltreconfine, considerata la portata internazionale di FootballCo – spiega Luciano Mondellini, Direttore Responsabile di Calcio e Finanza e del web magazine Sport e Finanza -. Mantenendo gli elementi distintivi propri dei tre brand, i lettori potranno contare settimanalmente su contenuti di analisi e non solo e che, in un’ottica sempre più cross canale e cross mediale, saranno declinati anche sui social così da permettere una fruizione a più livelli e per ogni tipologia di utente».

Ogni settimana quindi gli utenti dei tre siti potranno contare su approfondimenti dedicati, fruibili anche dai social, Instagram in particolare, che seguiranno le ultime battute della stagione calcistica 2023/24 per poi arrivare alla sessione estiva di calciomercato. Senza dimenticare il grande appuntamento di Euro 2024, con tutti gli economics legati al massimo trofeo continentale per Nazionali, in scena in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

«Calcio e Finanza è un’eccellenza senza eguali nel settore – spiega Renato Maisani, Direttore Editoriale di Calciomercato.com e delle edizioni europee di GOAL (Italia, Francia e Germania) – e la possibilità di offrire ai nostri utenti delle analisi accurate su tematiche a volte molto complesse, seppur di interesse diffuso, rappresenta per noi un valore aggiunto non da poco. I nostri lettori, sempre più attenti alle dinamiche economico-finanziarie che gravitano attorno al campo, avranno così l’occasione di ricevere un’informazione di primissimo livello ed assoluta affidabilità».