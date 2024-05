Cairo Communication, lo sport spinge al rialzo le stime degli analisti sui conti 2024

Stime sui conti in miglioramento nel 2024 per Cairo Communication, la holding guidata dal patron del Torino che controlla in particolare il gruppo RCS (editore di Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera). Secondo gli analisti di Equita, infatti, i numeri in particolare legati all’EBITDA sono previsti al rialzo nell’anno in corso.

Nel dettaglio, l’EBITDA consolidato per il 2023 della società Cairo è risultato migliore delle attese con una crescita del 5% rispetto al 2022 (passando da 163 a 168 milioni) grazie in particolare ai minori costi operativi. “Il 2024 è atteso in ulteriore crescita grazie all’advertising ed alla normalizzazione del costo della carta e dell’energia”, spiegano gli analisti di Equita.

“In particolare – proseguono -, il management si attende un 2024 in crescita grazie a:

Sviluppo di nuovi progetti digitali/social

Miglioramento dell’audience share nel segmento TV & Network.

Crescita della base clienti digitali totali per “Corriere Universe”:

Minori opex legati alla normalizzazione del costo della carta e dell’energia”.

Per questi motivi, gli analisti di Equita hanno previsto un miglioramento dell’EBITDA del 12% in media tra 179/184 milioni. Una crescita legata in particolare al rialzo delle stime per RCS (+9% a 142/147 milioni) grazie a “nuovi progetti legati al digital/social network oltre ad un trend pubblicitario positivo sostenuto dagli eventi sportivi come i Campionati

Europei di Calcio e le Olimpiadi” con “ricavi pubblicitari attesi in crescita nel 2024 del 6% in Spagna e del 4% in Italia”, oltre minori costi legati al

“trend favorevole dei costi della carta e dell’energia nel corso del 2024”.

Inoltre, gli analisti di Equita hanno alzato il target price dell’8% a 2,7 euro per azione alla luce delle potenzialità della “divisione Adv. & Sport di RCS” in particolare grazie al Giro d’Italia di ciclismo “che è l’asset più interessante del gruppo”, oltre alla crescita anche a livello internazionale del quotidiano spagnolo Marca. Infine, secondo Equita “il titolo è cheap, con un EV/EBITDAaL 2024E di circa 3x, un PE di 6.5x e un dividend yield di ca. 9% un buon supporto soprattutto in uno scenario di normalizzazione dei tassi di interesse”.