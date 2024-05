Spalti riempiti mediamente per il 95% dei posti disponibili. In una stagione comunque complicata per la Juventus, i tifosi non hanno fatto mancare il loro supporto all’Allianz Stadium e – in vista della prossima stagione – il club bianconero vuole fare la sua parte. La Juve, spiega Tuttosport, sta studiando la campagna abbonamenti per il 2024/25, che dovrebbe mantenere i prezzi sostanzialmente stabili, con rincari in alcuni entro un +10% del costo attuale.

Di questo e di altri temi si dibatte in occasione dello Juventus Official Fan ClubDay, l’annuale raduno riservato ai presidenti dei club di tutto il mondo. Lo scorso anno si erano presentati in 300 circa alle Ogr di Torino, questa volta ne sono attesi altrettanti – dall’Italia, ma anche dagli Stati Uniti e dal Sudamerica – a Roma.

Juventus abbonamenti 2024 2025 – Lo scorso anno una leggera flessione

Quella bianconera è una delle realtà più seguite e più tifate a livello mondiale, oltre che l’indiscussa capogruppo nel Belpaese con circa 8 milioni di sostenitori (seguono Inter e Milan, appaiate in classifica ma più lontane dal club piemontese). Una “fan base” che rimane nonostante gli eventi più recenti: dai rapporti tesi con le istituzioni nazionali e internazionali del pallone agli obiettivi di campo inevitabilmente ridimensionati.

E nemmeno la violenta frattura in seno ai tifosi tra estimatori di Allegri e sostenitori di un addio del tecnico, con questi ultimi in crescente ascesa, ha impedito alla piazza bianconera di schierarsi dalla parte della squadra, almeno durante i 90’ delle partite. Uno scenario che, unito alla politica di conferma dei costi, potrebbe favorire una nuova crescita degli abbonati, dopo la flessione registrata nella scorsa estate.