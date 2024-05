Nuovi guai per 777 Partners: i creditori fanno causa al fondo per frode

I creditori di 777 Partners – il fondo di Miami che controlla il Genoa e che sta cercando di mettere le mani sull’Everton in Premier League – hanno accusato la società di frode, sostenendo che il gruppo statunitense si sarebbe indebitato mettendo a garanzia 350 milioni di dollari di asset che non possedeva, non esistevano o erano già stati impegnati ad altri finanziatori.

Josh Wander, co-fondatore di 777 Partners, ha impegnato due volte gli asset che garantivano i prestiti alla società e ha ammesso violazioni degli accordi, secondo il reclamo presentato venerdì scorso nel tribunale federale di New York. Le accuse – spiega Bloomberg – ruotano attorno alla relazione di 777 con la compagnia di assicurazioni con sede a New York Advantage Capital Holdings LLC, nota come A-Cap.

L’accusa è stata formulata da un paio di società di gestione patrimoniale con sede a Londra, Leadenhall Capital Partners LLP e Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC, in un tribunale distrettuale di New York. Chiedono un risarcimento danni dopo aver affermato che 777 Partners, co-fondata da Josh Wander, ha utilizzato 350 milioni di asset che non erano controllati dalla società di investimento o che “non esistevano” come garanzia.

Un portavoce di 777 non ha commentato la causa, ma il fondo respinge tutte le accuse. Nei documenti del tribunale, Leadenhall afferma che «l’Everton è l’ultimo oggetto luccicante dello schema fraudolento di Wander» e dicono che Wander e il cofondatore Steve Pasko stanno «gestendo una sorta di gioco delle tre carte al meglio e un evidente schema Ponzi al peggio».

Dopo aver accettato di acquistare la quota del 94,1% del club inglese da Farhad Moshiri lo scorso settembre, i tentativi di 777 di completare un’acquisizione sono stati avvolti da una serie di problematiche. La Premier League aveva detto di essere propensa ad approvare l’acquisizione se fossero state soddisfatte condizioni rigorose, ma il rimborso di un prestito di 158 milioni da parte di 777 il 15 aprile non si è concretizzato.