Ufficiale, la UEFA allarga le rose per EURO 2024: il regolamento

Ora è ufficiale, la UEFA ha deciso di allargare il numero di giocatori che potranno essere inseriti nelle liste delle singole nazionali per partecipare ai prossimi Europei in Germania. “Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi di aumentare la dimensione massima della squadra delle squadre partecipanti all’imminente UEFA EURO 2024 dall’originario contingente di 23 a 26 giocatori”, si legge nella nota della Federcalcio continentale.

“L’aumento non rappresenta un obbligo per le associazioni nazionali partecipanti. In conformità con i regolamenti della competizione, le squadre devono fornire all’UEFA un elenco contenente un minimo di 23 giocatori e un massimo di 26 entro la scadenza del 7 giugno”, conclude la UEFA. Non si tratterà, così, di un obbligo, ma di una possibilità: chi vorrà potrà iscrivere anche solo 23 giocatori.

Nel dettaglio, quindi, il regolamento è stato modificato come segue: “Prima di ogni partita, ciascuna squadra deve indicare nella relativa scheda di gara i numeri di maglia, i nomi completi, le date di nascita e, se del caso, i nomi sulle maglie di 23 fino a 26 giocatori della rosa, insieme ai nomi completi degli ufficiali seduti in panchina e sui posti tecnici aggiuntivi. I portieri e il capitano della squadra devono essere identificati. I giocatori devono indossare i numeri di maglia e di pantaloncino come indicato sulla scheda di gara”.

“Gli ufficiali della squadra e i giocatori sostituti indicati sulla scheda di gara, fino a un totale di 23 persone, possono sedersi sulla panchina della squadra. Deve essere previsto un posto a sedere per 23 persone. Tutti i sostituti e il medico della squadra indicati sulla scheda di gara devono essere seduti sulla panchina della squadra durante la partita”, prosegue la UEFA.

Regolamento convocazioni EURO 2024, le norme

“Ciascuna associazione deve fornire all’amministrazione UEFA un elenco di 23 a 26 giocatori (cognomi, nomi, club e data di nascita), nonché i cognomi, nomi e data di nascita dell’allenatore principale e dell’allenatore assistente, indicando le loro qualifiche di allenamento. Tre di questi 23 a 26 giocatori devono essere portieri”.

“Per il torneo finale, l’elenco dei 23 a 26 giocatori deve essere completato online almeno sette giorni interi prima della prima partita. Una copia firmata di questo elenco deve essere inviata anche all’amministrazione UEFA entro la stessa scadenza”.

“Nel caso in cui giocatori o portieri elencati si infortunino gravemente o si ammalino, possono essere sostituiti solo se il medico della loro squadra e un medico del Comitato Medico UEFA confermano che l’infortunio o la malattia è sufficientemente grave da impedir loro di partecipare al torneo finale. Previo il consenso definitivo dell’amministrazione UEFA, possono essere sostituiti nell’elenco dei 23 giocatori registrati per il torneo finale, come segue:

i giocatori e i portieri possono essere sostituiti prima della prima partita della loro squadra nel torneo finale,

i portieri possono anche essere sostituiti prima della loro successiva partita durante il torneo finale”.

“Ai giocatori devono essere assegnati numeri compresi tra 1 e 23 a 26. Se viene utilizzato il numero 1, deve essere indossato da un portiere”, conclude la UEFA.