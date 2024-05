Ascolti tv, Bayern-Real vince la sfida "in chiaro" contro Roma-Leverkusen

E’ stata una settimana di grande calcio quella che ha coinvolto anche le emittenti televisive che trasmettono in chiaro. Tra martedì e giovedì – considerando Champions League, Europa League e Conference League – sono quattro le sfide che gli spettatori hanno potuto seguire senza la necessità di un abbonamento pay (tre in diretta e una in differita).

Incontri che hanno coinvolto squadre italiane, ma non solo. Ma quale è stata la sfida più seguita? Nel dettaglio, martedì è andato in scena su Canale 5 il big match di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid, il più apprezzato della settimana con 4.162.000 spettatori e uno share del 20,30%.

L’unica sfida senza italiane è stata comunque la più seguita tra quelle della settimana in chiaro. Al secondo posto il match della Roma, che contro il Bayer Leverkusen – diretta su Rai1 a partire dalle 21.00 – ha raccolto complessivamente 4.078.000 telespettatori e uno share del 19,80% (primo tempo a 4.490.000 e il 20,7%, secondo tempo a 3.696.000 e il 18,9%).

Terzo posto invece per il match Fiorentina-Brugge, valido per la semifinale di andata della UEFA Conference League: 492.000 telespettatori e share del 2,40% per la sfida (che si è giocata in contemporanea alla Roma). In ultima posizione – soprattutto per essere stata trasmessa in differita – si trova invece la sfida Atalanta-Marsiglia, che ha raccolto 265.000 spettatori e uno share del 3%.