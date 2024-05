La UEFA amplia le rose per EURO 2024: via libera alle liste da 26 calciatori

Oggi pomeriggio la UEFA ha dato il via libera all’ampliamento delle rose delle nazionali partecipanti a EURO 2024 che passano così da 23 a 26 calciatori. Dopo alcune settimane di discussione, viene così accolta la richiesta della maggioranza dei commissari tecnici. Non si tratta di un obbligo, visto che ogni ct potrà scegliere se chiamare per la competizione 23 o 26 calciatori.

Questa novità, che ricalca perfettamente quanto visto con EURO 2020 (giocato nel 2021), è stata votata lo scorso 22 aprile. Votazione che ha approvato l’ampliamento delle rose con una strettissima maggioranza. Di fatti, anche fra i vari ct non c’era un fronte compatto, visto che elementi come Didier Deschamps avrebbero preferito il mantenimento di una rosa più ristretta.

Come riporta L’Equipe, poi, su suggerimento del presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, in caso di convocazione di 26 calciatori, tutti questi potranno figurare fra i convocati, dando così la possibilità al tecnico di avere a disposizione dalla panchina ben 15 possibili subentranti. Quindi non ci sarà nessun calciatore che rimarrà in tribuna durante le varie partite dell’Europeo.