Tensione Napoli, Calzona non voleva la squadra presente al film Scudetto

Malumori, veleni e delusioni del momento, per una sera, sono stati spazzati via dall’emozione e dalla commozione. C’erano quasi tutti i protagonisti della cavalcata tricolore all’anteprima del film sullo Scudetto del Napoli andato in scena nella serata di ieri. “Sarò con te” è nato come coro dei tifosi, è passato come scritta sulle pettorine di allenamento dei giocatori nel biennio di Spalletti e ora è una pellicola.

Un film che ricorderà per sempre l’impresa del Napoli 2022/23 Campione d’Italia. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti (il più acclamato all’arrivo dai tifosi in attesa fuori dal cinema) si sono goduti insieme l’anteprima alla stampa e allo staff nel cuore della città, per un prodotto destinato a diventare anche una serie tv.

«Nella serie ci saranno ulteriori tre ore, e una cosa meravigliosa sugli ultimi giorni di Spalletti», le parole del co-producer Andrea Cini, riportate da La Gazzetta dello Sport. Anche il tecnico – attualmente Ct della Nazionale – è parso visibilmente emozionato: «Non mi stancherò mai di guardare la bellezza che questi ragazzi hanno fatto, perché si sa bene che i protagonisti di quello che è successo sono loro».

Eppure, la squadra – che è stata accolta con freddezza – ha rischiato fino all’ultimo di non esserci, perché l’allenatore Francesco Calzona (lui e lo staff erano assenti) non voleva distrazioni e aveva chiesto che la squadra si concentrasse in vista dei prossimi impegni. Ma alla fine l’ha spuntata il club, che ha dato il via libera a Di Lorenzo e compagni per partecipare all’evento.