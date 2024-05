Da Grimaldo a Schick: gli stipendi del Bayer Leverkusen 2023/24

Dopo 120 anni di stori, il Bayer Leverkusen ha vinto la sua prima Bundesliga interrompendo il dominio del Bayern Monaco che andava avanti da 11 anni ininterrotti. Ma la formazione di Xabi Alonso non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Centrato il record di imbattibilità più lunga in Europa in tutte le competizioni, le Aspirine vogliono prendersi tutti i titoli in palio in questa stagione. E non sono lontanissimi dal farlo, visto che in Coppa di Germania sono in finale, contro il certo non irreprensibile Kaiserslautern, e in Europa League sono in semifinale.

Stipendi Bayer Leverkusen 2023 2024 – Acquisti e cessioni

Tanti i gioielli messi in mostra dal Bayer in questa stagione, grazie anche all’incredibile lavoro tecnico-tattico di Xabi Alonso, che ha confermato di rimanere sulla panchina dei tedeschi almeno per un’altra stagione. La dirigenza delle Aspirine ha piazzato all’Aston Villa, per 55 milioni di euro, Moussa Diaby e con queste risorse, più qualche altra cessione, ha avuto a disposizione il budget per il mercato.

Insieme a Diaby, hanno salutato Leverkusen anche Mitchell Bakker, accasatosi all’Atalanta per 9,5 milioni, Kerem Demirbay (3,7 milioni al Galatasaray) e Nadiem Amiri (1 milione al Mainz). A questi tre si sono aggiunti il prestito alla Roma di Sardar Azmoun e l’addio a parametro zero di Karim Bellarabi.

Introiti per un totale di 69,2 milioni che sono stati totalmente reinvestiti sul mercato. L’acquisto più costoso è quello di Nathan Tella per 23,3 milioni dal Southampton. Poi dall’Union Saint-Gilloise è arrivata la punta titolare Victor Boniface per 20,5 milioni. A centrocampo Xabi Alonso ha ottenuto l’acquisto di Granit Xhaka dall’Arsenal per 15 milioni. Jonas Hofmann (10 milioni dal Borussia Monchengladbach), Arthur (7 milioni dall’Atletico Mineiro), Matej Kovar (5 milioni dal Manchester United) e il prestito oneroso per 1 milione dal Betis di Borja Iglesias sono gli altri acquisti. Una citazione particolare deve essere fatta per Alejandro Grimaldo, assoluto protagonista della stagione dei tedeschi nonostante ricopra il ruolo di terzino sinistro, prelevato a zero dal Benfica.

Stipendi Bayer Leverkusen 2023 2024 – Grimaldo guida la classifica

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):