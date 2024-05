In attesa di capire chi allenerà il Napoli nella prossima stagione, la società partenopea ha definito il programma della prima parte del ritiro estivo 2024 nel segno della tradizione. Infatti, dopo il consueto ritiro a Dimaro in Trentino, gli azzurri proseguiranno la preparazione in vista della stagione 2024/25 a Castel di Sangro. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco del comune abruzzese che ha ufficializzato anche le date: dal 25 luglio al 10 agosto.

Anche per la prossima estate si giocheranno allo stadio Patini quattro amichevoli con club stranieri. Le date saranno soggette a modifica se il Napoli, classificandosi dopo l’ottavo posto in classifica, sarà costretto a giocare i preliminari di Coppa Italia. Opportunità che sperano di scongiurare a Castel Volturno, anche perché significherebbe non partecipare a nessuna competizione europea dopo 13 anni.

Napoli ritiro Castel di Sangro cifre – L’accordo per le estati dal 2024 al 2026

L’accordo con la Regione Abruzzo per avere il Napoli a Castel di Sangro prevede un il pagamento di un corrispettivo in favore della società di Aurelio De Laurentis. Queste le cifre che saranno versate per ognuno dei prossimi tre ritiri, per un totale di 4,8 milioni di euro:

1,22 milioni di euro nel 2024

nel 2024 1,79 milioni di euro nel 2025

nel 2025 1,79 milioni di euro nel 2026

Sicuramente, rispetto all’estate 2023, ci sarà tutt’altro clima nei ritiri estivi del Napoli. Infatti, lo scorso anno, per festeggiare lo scudetto, a Castel di Sangro si radunarono 100.000 persone. L’onda lunga della vittoria in campionato ha avuto ricadute positive anche sul mercato immobiliare, +30%, e sui posti di lavoro negli alberghi.