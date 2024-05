Inter, rinnovata l'esclusiva per lo stadio a Rozzano: Bastogi vola in Borsa

Nella serata di martedì 30 aprile, «facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.» hanno comunicato che «Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano».

L’area in questione è una parte di quella chiamata “Nuova Milanofiori”, di proprietà appunto della Brioschi Sviluppo Immobiliare – controllata da Bastogi, di proprietà del gruppo Cabassi – tramite la partecipata Infrafin: si tratta della porzione di terreno non lontana dal Forum di Assago, a sud della casa dell’Olimpia Milano. Secondo quanto emerge dal bilancio di Bastogi al 31 dicembre 2023, consultato da Calcio e Finanza, il corrispettivo versato dall’Inter per l’esclusiva è stato inferiore al milione di euro.

Nel dettaglio, alla voce “Proventi e altri ricavi” si legge che questi si riferiscono tra gli altri «per 847 migliaia di euro alla concessione a F.C. Internazionale Milano S.p.A. di un diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità dell’insediamento di uno stadio nell’area in Comune di Rozzano di proprietà di Infrafin S.r.l».

Bastogi andamento Borsa – Titolo in rialzo sulla scorta dell’esclusiva

Tornando alla società immobiliare Bastogi, come detto quotata in Borsa, il rinnovo dell’esclusiva ha fatto impennare il suo titolo. Dopo la giornata del 1° maggio (in cui la Borsa è stata chiusa), nella mattinata odierna il titolo viaggia in rialzo di più del 9% a quota 0,4230 euro per azione.

Come si legge nella nota, l’Infrafin, che detiene la proprietà dell’area nel comune di Rozzano, dove i nerazzurri sono interessati a costruire il proprio stadio, è posseduta da Camabo, divisa fra Bastogi, che detiene il 51%, e Brioschi che controlla l’altro 49%.