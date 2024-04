Inter, quanto è costata l’esclusiva per Rozzano: i dati ufficiali dei Cabassi

Giornata importante per l’Inter sul fronte nuovo stadio. Scadrà infatti nella giornata di oggi il diritto di esclusiva sullo studio di fattibilità per il nuovo impianto nerazzurro, quello di proprietà che il club ha intenzione di costruire tra i comuni a sud di Milano Rozzano e Assago, quando si dirà addio ufficialmente a San Siro.

L’area in questione è una parte di quella chiamata “Nuova Milanofiori”, di proprietà appunto della Brioschi Sviluppo Immobiliare – controllata da Bastogi, di proprietà del gruppo Cabassi – tramite la partecipata Infrafin: si tratta della porzione di terreno non lontana dal Forum di Assago, a sud della casa dell’Olimpia Milano. L’area si trova oltre il confine tra i due comuni dell’hinterland milanese, al di sotto della tangenziale ovest.

L’intesa risale a luglio dello scorso anno ed era stata annunciata attraverso una nota ufficiale: «Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna (28 luglio 2023, ndr) Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità̀ di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà̀ di Infrafin in Comune di Rozzano».

Ma quanto è costato questo diritto di esclusiva all’Inter? Secondo quanto emerge dal bilancio di Bastogi al 31 dicembre 2023, consultato da Calcio e Finanza, il corrispettivo versato dal club di proprietà della famiglia Zhang è inferiore al milione di euro.

Nel dettaglio, alla voce “Proventi e altri ricavi” si legge che questi «ammontano a 5.838 migliaia di euro (2.681 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) e si riferiscono principalmente:

per 2.748 migliaia di euro alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione, da parte della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare, dell’ intera quota detenuta in Milanofiori Energia, pari al 70% del capitale, a Getec Italia S.p.A. (“Getec”), avvenuta il 16 novembre 2023. Nel medesimo contesto, anche Amafin S.p.A., proprietaria del restante 30% del capitale ha ceduto a Getec la propria quota;

per 847 migliaia di euro alla concessione a F.C. Internazionale Milano S.p.A. di un diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità dell’insediamento di uno stadio nell’area in Comune di Rozzano di proprietà di Infrafin S.r.l».

Dunque, l’esclusiva sui terreni è costata poco meno di 850mila euro all’Inter. Il diritto scadrà nella giornata di oggi, ma come sottolineato più volte anche dall’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello, si va verso una proroga dell’intesa fino a fine anno.