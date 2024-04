Ronaldo annuncia: «Dopo il Cruzeiro venderò anche il Valladolid»

L’esperienza di Ronaldo come proprietario di club sta per volgere al termine. Dopo aver ceduto ufficialmente le suo quote del Cruzeiro, club brasiliano che lo ha lanciato nel grande calcio e acquisito nel dicembre del 2001, il Fenomeno ha confermato che farà lo stesso con il Valladolid, che milita oggi nella seconda serie spagnola.

A confermarlo lo stesso Ronaldo. «È probabile che in futuro farò qualcosa legato al mondo calcio ma cercherò di essere più responsabile d’ora in poi nei miei progetti – ha aggiunto l’ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan –. Intanto ho compiuto la mia missione, che era quella di risanare il Cruzeiro».

Ronaldo, che comunque continuerà a essere nel Consiglio di Amministrazione, ha ceduto il Cruzeiro a Pedro Lourenco, imprenditore nel settore degli ipermercati, per una cifra pari a 110 milioni di euro, secondo quanto riporta la stampa sudamericana.

Per quanto riguarda invece il Valladolid, Ronaldo detiene la maggioranza delle quote societarie dal 2018. Probabilmente il passaggio di proprietà dovrebbe avvenire al termine di questa stagione che sembra destinata a terminare con il ritorno del club nella Liga spagnola.