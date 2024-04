Exor investe in Jigsaw, startup che sfrutta l'AI per società di consulenza

Exor, la holding della famiglia Elkann-Agnelli che controlla anche la Juventus, conferma il suo interesse per l’intelligenza artificiale investendo in Jigsaw, una società che ha come missione quella di aiutare i propri clienti a mappare complesse transazioni aziendali.

Come riporta Sky News, l’azienda fondata da Stephen Scanlan e Travis Leon sta raccogliendo diversi investimenti da milioni di sterline per finanziare il proprio piano di sviluppo. E fra i più grandi investitori c’è appunto Exor, che ha guidato un round da 15 milioni di sterline. Alla raccolta fondi hanno partecipato anche gli angel investor dello studio legale Linklaters, della banca d’investimento Morgan Stanley e della società di private equity KKR.

Scanlan e Leon hanno venduto una società di software per la correzione di bozze, la XRef, per una cifra vicina ai 9,5 milioni di euro. Jigsaw, invece, è stata fondata tre anni fa ed è ora utilizzata quattro grandi società di contabilità e importanti studi legali globali, tra cui Ashurst e Goodwin Procter. Con quasi 150 dipendenti, Jigsaw vanta uffici in diverse parti del mondo tra cui Londra, Barcellona e Chicago.