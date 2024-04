La Roma alla Serie A: spostate il match con l’Atalanta e la finale di Coppa Italia

La Roma scrive di nuovo alla Lega di Serie A chiedendo di tutelare le squadre impegnate nelle coppe europee e nella corsa all’Europa attraverso il campionato. La richiesta è quella di giocare la sfida di Bergamo tra i giallorossi e l’Atalanta lunedì 13 maggio (e non domenica 12 alle 20.45) con il calendario di quel weekend che la Lega diramerà solamente oggi.

I giallorossi chiedono quindi un giorno in più di riposo perché avranno il ritorno di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen giovedì 9 maggio, mentre i bergamaschi un giorno prima e in casa: per questo la società giallorossa vorrebbe giocare il lunedì sera la scontro diretto con la Dea, che vale tanto per la qualificazione alla Champions League.

Spostamento finale Coppa Italia – La richiesta della Roma

Il problema, però, è che il 15 maggio è fissata la finale di Coppa Italia che vede impegnata ancora l’Atalanta, contro la Juventus. Così la proposta della Roma sarebbe quella di posticipare di 24 ore (e dunque al 16 maggio) la sfida dell’Olimpico tra i nerazzurri di Gasperini e i bianconeri di Massimiliano Allegri.

La palla ora passa alla Lega Serie A, con il presidente Casini che già oggi ha parlato del calendario intasato in questo finale di stagione. L’ultima richiesta – lo spostamento del recupero dei minuti finali della sfida con l’Udinese – era rimasta inascoltata, con la formazione di Daniele De Rossi che era scesa in campo la sera del 25 aprile.