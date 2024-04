Da Lautaro-Barella a Inzaghi, l'Inter ora accelera sui rinnovi: le cifre

E adesso tocca ai rinnovi di contratto. Oltre agli acquisti già definiti e a quelli nelle idee del club, la continuità del progetto tecnico dell’Inter sarà garantita anche dalle conferme dei calciatori protagonisti del percorso che ha portato fino allo Scudetto e alla seconda stella. Il primo in ordine temporale sarà quello di Simone Inzaghi.

Il tecnico e i dirigenti si vedranno a breve per pianificare il futuro con un vertice. Non è in quella sede che si parlerà di rinnovo, ma entro la fine della stagione, al massimo subito dopo il 26 maggio, Inzaghi firmerà il prolungamento fino al 2027, due anni in più rispetto all’attuale scadenza, con relativo adeguamento.

Poi sarà la volta di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. L’accelerata decisiva arriverà dopo l’ufficialità del rifinanziamento del prestito da parte di Zhang: la trattativa col fondo Pimco è alle battute conclusive. Capitano e vice saranno l’asse portante anche della squadra che verrà. I due nuovi contratti – scrive La Gazzetta dello Sport – partiranno tecnicamente dal prossimo primo luglio.

La scadenza per entrambi dovrebbe essere 2029. Il più vicino al rinnovo è Barella, con il quale l’accordo è stato raggiunto da settimane: l’ultimo incontro tra l’Inter e il suo agente è andato in scena a Madrid a marzo, il rinnovo è pronto per essere firmato e manca solo il via libera di Zhang. Sarà un contratto da 7 milioni di euro netti, tra parte fissa e variabile, con quest’ultima abbastanza semplice da centrare.

Anche Lautaro è sulla via dell’intesa, seppur un pochino più distante. Per lui è pronto un contratto da 9 milioni netti a stagione, che porteranno l’argentino sensibilmente più in alto in termini di stipendio rispetto ai 6 milioni attuali. Lautaro e Barella sono i riferimenti principali di un gruppo che vuole continuare a vincere e l’Inter è pronta a confermarli e ad accontentarli.