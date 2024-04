Dumfries si scusa: «Lo striscione un errore, scelta poco intelligente»

“Durante il corteo, ho tenuto in alto uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di ogni partita. Mi rendo conto che tenere in alto lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e assolutamente non intelligente. Ora concentriamoci su ciò che è stata la stagione più incredibile per l’Inter”. Così il difensore nerazzurro Denzel Dumfries si è scusato, in un post su Instagram, dopo aver esposto uno striscione contro il rivale milanista Theo Hernandez durante la parata scudetto di ieri.

Nello striscione mostrato da Dumfries dopo che un tifoso glielo aveva passato nel corso della parata per le strade di Milano, era rappresentato un cane con il volto del milanista Theo Hernandez portato al guinzaglio come un cagnolino. La Procura Figc oggi ha aperto un fascicolo relativo al comportamento del giocatore dell’Inter.