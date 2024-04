Villas-Boas eletto presidente del Porto: maggioranza schiacciante per l'ex tecnico

André Villas-Boas è il nuovo presidente del Porto. La lista guidata dall’ex allenatore dei portoghesi e del Chelsea è statala più votata nelle elezioni per gli organi sociali del club per il quadriennio 2024-2028 che si sono svolte questo sabato al stadio Do Dragao dove 26.876 soci hanno eletto il 32.º leader del club.

Il movimento Só há um Porto, guidato dall’allenatore vincitore dell’Europa League nel 2011, ha raccolto 21.489 voti dagli associati e ha superato la concorrenza della lista guidata da Jorge Nuno Pinto da Costa (5.224 voti), e di quella di Nuno Lobo (53 voti).

«Che serata storica – ha commentato a caldo Villas-Boas –. È un grande orgoglio vedere la forza del nostro Porto. Il nostro club è vivo e oggi ha dimostrato la sua forza. Ho lanciato questa candidatura per il club e i suoi soci. Ho ricevuto la forza, l’energia e la fiducia che ci hanno portato qui. È stato possibile rivedere il Porto con orgoglio. Viviamo momenti unici in questo viaggio. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Jorge Nuno Pinto da Costa per tutto ciò che ha dato al Porto e voglio darti la certezza che questa è e sarà sempre casa tua. Questo è la società che tutti noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno».