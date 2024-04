Federcalcio spagnola nel mirino di UEFA e FIFA: si temono interferenze del governo

La Federcalcio spagnola, e la sua presunta supervisione da parte del governo iberico, è finita sotto la lente di ingrandimento della FIFA e della UEFA, che non vogliono assolutamente che nelle federazioni affiliate ci siano possibilità di intromissioni da parte dei relativi governi.

Proprio per questo, l’istituzione di una commissione, presieduta dal Segretario di Stato per lo Sport José Manuel Rodriguez-Uribe, dopo gli ultimi scandali che hanno coinvolto la Federcalcio spagnola, ha fatto scattare l’allarme sia nella FIFA che nella UEFA. Infatti, se venisse accertata un’influenza non consentita del governo spagnolo all’interno della Federcalcio, ecco che i due organi del calcio internazionale potrebbero decidere di estromettere club e nazionale spagnola dalle rispettive competizioni. E inoltre c’è la questione Mondiale 2026, che la Spagna deve ospitare insieme a Marocco e Portogallo.

Proprio per far luce su questa vicenda, con la speranza di chiudere definitivamente la questione e metterci una definitiva pietra sopra, vista anche la neo elezione di Pedro Rocha come numero uno della Federcalcio spagnola (figura che è finita la centro delle cronache per la vicenda Rubiales-Arabia Saudita), FIFA e UEFA hanno inviato una lettera ricca di quesiti al governo spagnolo, nella persona di Uribe, in merito alla commissione istituita. A riportare il testo integrale della lettera, firmata dai segretari generali di FIFA e UEFA, Mattias Grafström e Theodore Theodoridis, è il quotidiano spagnolo As.

Lettera UEFA FIFA Federcalcio spagnola – Il testo integrale e tempo fino al 3 maggio per rispondere ai quesiti

Caro signor Uribes – si legge – la FIFA e la UEFA hanno seguito gli ultimi sviluppi della RFEF (la federcalcio spagnola, ndr) con grande preoccupazione negli ultimi mesi e hanno lavorato a stretto contatto con la nostra federazione membro in questo momento critico. Vi scriviamo ora in merito alla nomina da parte del Consiglio Superiore dello Sport (CSD), il 25 aprile 2024, di una cosiddetta “Commissione di supervisione, standardizzazione e rappresentanza” (di seguito, la Commissione) per supervisionare la RFEF.

Al fine di sviluppare una corretta comprensione della suddetta Commissione, vi preghiamo di fornirci quanto prima informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:

Su quale base giuridica e/o fattuale è stata nominata la Commissione?

Qual è la composizione della Commissione e chi ne ha nominato i membri?

Qual è il mandato esatto della Commissione?

Quali sono i poteri della Commissione?

Che rapporto ha la Commissione con gli organi decisionali statutari della RFEF?

Si richiede inoltre copia del verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 25 aprile 2024.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la FIFA e la UEFA temono fortemente che la nomina della Commissione possa incidere in modo significativo sull’obbligo della RFEF di gestire i propri affari in modo indipendente e senza indebita influenza, ai sensi dell’art. 14 par. 1, lascia. i) e dell’articolo 19 dello Statuto della FIFA e dell’articolo 7bis par. 2 dello Statuto UEFA e pertanto richiediamo le necessarie garanzie che gli Statuti FIFA e UEFA siano e continueranno ad essere rispettati.

Vi ringraziamo per la collaborazione e non vediamo l’ora di ricevere i vostri commenti in tempo. La FIFA e la UEFA valuteranno la necessità di eventuali misure aggiuntive dopo aver ricevuto i vostri commenti. Se non riceviamo le informazioni richieste entro venerdì 3 maggio 2024, saremo costretti ad adottare misure adeguate sulla base delle informazioni che possiamo ottenere dalla RFEF e dai media. Nel frattempo rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda».