L'offerta DAZN per Juve-Milan: ultimi giorni per quattro mesi a metà prezzo

L’Inter ha vinto lo scudetto e la Salernitana è retrocessa in Serie B, ma sono ancora molti i verdetti che devono ancora essere svelati in questa Serie A. Dalla corsa Champions a quella per Conference ed Europa League, senza dimenticare l’avvincente sprint per la salvezza e gli ultimi big match della stagione. Si parte proprio da Juventus-Milan, che si giocano il secondo posto con i rossoneri che vedono sul piatto anche la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana.

DAZN nuova offerta – I dettagli della promozione

Ma la stagione continuerà a riservare grandi sfide e colpi di scena anche nelle prossime settimane, tra big match – come Juventus-Milan – e la lotta per la salvezza. E ancora l’Europa League e la Conference League, con quattro italiane impegnate nei tornei, e tanto altro calcio e sport internazionale.

Sfide importanti anche per il basket con i play off di Eurolega e per il volley con le Super Finals di CEV Champions League, fino agli appuntamenti sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 con il grande tennis del Roland Garros in programma a maggio e poi, quest’estate con le Olimpiadi.

Per godersi al meglio questa parte finale di stagione, DAZN ha lanciato una nuova promozione – attivabile fino al 28 aprile 2024 – che consente di abbonarsi al piano Standard mensile al prezzo di 19,90 euro al mese per i primi quattro mesi. Si tratta di uno sconto del 50% circa rispetto al prezzo di listino di 40,99 euro al mese.

DAZN nuova offerta – I vantaggi dell’iscrizione diretta a DAZN

Sono molteplici i benefici per gli utenti che si abbonano direttamente a DAZN. L’abbonamento diretto a DAZN permette infatti una completezza di sottoscrizione ai piani, alle migliori condizioni disponibili, per guardare il grande sport in live streaming con costi e funzionalità differenziati per una maggiore flessibilità di fruibilità:

Mensile

annuale dilazionato 12 mesi

annuale con pagamento in unica soluzione.

L’iscrizione diretta a DAZN permette anche flessibilità e scelta tra i metodi di pagamento: oltre a carte di credito, debito e prepagate, servizi come Pay Pal, carte o codici prepagati DAZN.

Dedicato ai clienti diretti DAZN anche Mondo DAZN, il servizio loyalty che offre numerosi vantaggi, benefit e iniziative relativi a prodotti o servizi di partner d’eccellenza: dall’intrattenimento con Serie TV e grandi Film, alla musica in streaming, fino a corsi di inglese o ancora allenamenti di fitness, come la promozione per i clienti DAZN ad Apple TV+ che offre 3 mesi di abbonamento senza costi aggiuntivi.

Un asset strategico per gli appassionati è l’ampliamento dei canali di distribuzione che permettono un’iscrizione diretta a DAZN ancora più agevolata e capillare: grazie alle carte e i codici prepagati DAZN che si possono acquistare direttamente dal sito di riferimento o nei principali negozi di elettronica (tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet, Gamestop), supermercati (tra cui Esselunga, Carrefour e Iper), tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney, Puntolis e online (su Amazon e Startselect).